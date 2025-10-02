Santiago Casas sobre un acuerdo con EEUU: “Nos terminaríamos comiendo el swap en un año y medio y volveríamos al punto de partida”

En diálogo con Canal E, Santiago Casas, economista, advirtió que el reciente anuncio del Secretario del Tesoro de EE.UU. sobre un swap con Argentina "no cambia las expectativas" si no hay reformas estructurales.

Swap con EE.UU.: “Un puente de liquidez transitorio”

Según explicó Casas, la iniciativa inicial contemplaba una recompra de deuda del Tesoro estadounidense, lo cual “hubiera sido muy importante para la Argentina”. Sin embargo, “esa expectativa cayó”, lamentó. Ahora el swap solo funcionará como una línea de liquidez transitoria, pensada para cubrir pagos de deuda en 2026.

“Si no hay un cambio en la política monetaria y cambiaria, lo más probable es que el gobierno no logre revertir las expectativas de que esto es transitorio”, aseguró el economista.

En ese marco, Casas advirtió que el swap podría terminar siendo una solución de corto plazo que no modifique el escenario actual. “Nos terminaríamos comiendo el swap en un año o un año y medio y volveríamos al punto de partida”, sostuvo.

Además, alertó sobre los riesgos políticos y económicos que podría acarrear esta situación: “Ya en 2027, con toda la incertidumbre política, podríamos estar otra vez en problemas”.

Falta de claridad y presión del mercado

Consultado sobre las condiciones del swap, Casas explicó que no hay lineamientos claros ni compromisos formales. “Todavía no hay certeza sobre cómo estará instrumentado ni sobre qué condiciones habría”, dijo, y agregó que una de las exigencias podría ser la cancelación del swap con China.

Respecto a la posibilidad de usar pesos para comprar bonos y activar dólares del swap, señaló que la mecánica es poco viable: “Sería raro una compra del mercado secundario si te dicen que no van a poner dinero fresco”, apuntó, indicando que la operación no tendría sentido si el Tesoro argentino no puede recuperar esos pesos para cancelar el swap.

En cuanto a los mercados financieros, Casas fue contundente sobre la reacción reciente: “Los precios de los bonos, que habían tenido un rally, ya están retrocediendo”, explicó. Y esto se debe, principalmente, a la falta de señales claras desde el Gobierno. “El mercado le está exigiendo un cambio al gobierno, y no lo está viendo”, remarcó.

Finalmente, analizó el conflicto latente entre el oficialismo y los actores financieros: “Hay una pulseada entre el gobierno y el mercado sobre quién tiene razón. Eso paraliza la economía y genera presiones cambiarias”.

Para Casas, mientras no haya cambios en el rumbo económico, el dólar seguirá bajo presión. “Lo más probable es que el dólar vuelva a testear el techo de la banda”, concluyó.