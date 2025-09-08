Robin Brooks, ex economista Jefe en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIEF) y exjefe de estrategia del banco Goldman Sachs, afirmó que “el peso argentino está entrando en una nueva espiral devaluatoria”.

“En comparación con sus pares de mercados emergentes, el peso está sobrevaluado cerca de un 30%”, añadió en un posteo en su cuenta de X.

Brooks ha sido muy crítico con la gestión del tipo de cambio por parte del gobierno libertario. En un artículo, el economista señaló que “puede que Javier Milei tenga muchas virtudes, pero en un aspecto clave —su vinculación al dólar estadounidense— no se diferencia de todos sus predecesores”.

“Las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, donde los peronistas derrotaron contundentemente al partido de Milei, demuestran que Argentina está perdiendo la paciencia una vez más ante la dolorosa realidad de las reformas”, añadió.

En cuanto al tipo de cambio, Brooks defiende la libre flotación del tipo de cambio y en Argentina, “una y otra vez, los gobiernos fijan el tipo de cambio al dólar estadounidense, a pesar de los innumerables argumentos en contra. Milei cayó en esta trampa”.

Devaluación y reformas

El economista recordó que tras la devaluación al comienzo de su mandato en diciembre de 2023, “Milei adoptó un tipo de cambio móvil al dólar estadounidense. La alta inflación tras la devaluación inicial devolvió rápidamente el tipo de cambio real efectivo a su nivel anterior a la devaluación. Esto significaba que Argentina intentaba implementar un esfuerzo de reforma masivo sin beneficiarse de un tipo de cambio competitivo ni impulsar su sector exportador”.

Para Brooks, “el tipo de reforma profunda que necesita Argentina ya es bastante doloroso, pero hacerlo con un tipo de cambio sobrevaluado es una locura. Es necesario permitir que el peso flote libremente. Eso conllevará una gran devaluación, pero, si se permite, dicha devaluación persistirá y generará crecimiento en el sector exportador argentino, lo que a su vez hará que las reformas sean políticamente más sostenibles”.

