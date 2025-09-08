Liliana Franco: “El Gobierno va a intervenir si se supera la banda cambiaria”

Tras la dura derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco, quien analizó en detalle la reacción del Gobierno y los desafíos inmediatos en lo político y económico.

“El Gobierno va a intervenir una vez superada la banda, tiene el mecanismo para hacerlo”, planteó Liliana Franco. Sobre la misma línea, enfatizó que más allá de lo político, el trasfondo económico fue determinante: “Creo que lo político influyó en el resultado electoral, pero creo que lo económico claramente tiene un escenario para octubre, es poco tiempo”.

Cambios en las proyecciones sobre el crecimiento económico

Asimismo, recordó que la economía había mostrado signos alentadores, pero los números se revirtieron rápidamente: “Ya los analistas económicos dicen que el año puede cerrar en un 4% de crecimiento del PIB, recordar que habíamos arrancado con un 6, o sea, es increíble cómo se cambió el pronóstico”.

Franco señaló que hubo errores claves en la política económica: “El tema de las LEFI, el tema de probablemente no revisar algunos aspectos de la macro, como que comenzó la desconfianza, y yo creo que la desconfianza comienza cuando el Gobierno se empieza a encerrar, se empieza a fanatizar”.

A su vez, se refirió a la falta de autocrítica: “Cuando los gobiernos empiezan en esas cosas de encerrarse, de retroalimentarse con los aduladores profesionales, cuando empiezan a perder la capacidad de rectificar, esto creo que ha pasado y estoy hablando del equipo económico”.

Incertidumbre sobre el accionar del Gobierno

Para la periodista, la gran incógnita es si habrá correcciones de fondo: “Hoy para mí el gran interrogante es qué hará en materia económica, macroeconómica, el Gobierno, qué cosas va a modificar, si es que va a modificar”.

Aunque destacó la importancia de mantener el rumbo: “La esencia del programa no lo van a cambiar, cosa que celebro, a mí me parece perfecto que no abandonen el equilibrio fiscal y, si querés, el corazón medular del programa, pero sí creo que tiene que haber algunos ajustes”.