Desde el 23 de septiembre, día que comenzaron a regir las retenciones cero para los granos definidas por el gobierno, el agro ha liquidado USD 6.103 Millones lo que le permitió al sector llegar a una liquidación mensual en septiembre de 2025 de más de 7100 millones de dólares, lo que significó un dato 3,4 veces por encima del promedio histórico para un mes de septiembre. Los datos fueron corroborados por las cerealeras exportadoras nucleadas en CIARA-CEC esta semana.

Sin embargo, un dato preocupa más y está relacionado con que, en lo que resta del 2025 y por esa liquidación excepcional, el ritmo de liquidación será muy magro, y se situará en niveles no mayores a los 1000 millones mensuales, según estimó LCG en un informe reciente. El piso podría ser de 300 millones de dólares mensuales. La brecha parece muy importante, motivo por el cual la consultora analiza el por qué de ese gap.

Dudas sobre el abrupto final de las retenciones cero: “Nos llamó la atención con qué rapidez se llegaron a los USD 7.000 millones”

"La perspectiva de oferta de dólares del sector para lo que resta del año cae significativamente: puede rondar entre USD 300 y USD 1.000 millones promedio por mes", adelantaron desde LCG, al tiempo que explicaron que estos números surgen de tomar la liquidación esperada anual según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y restarle las liquidaciones hasta el momento de CIARA-CEC.

"Como usualmente los datos de ambas fuentes difieren, el “piso” estimado de USD 300 millones se calcula a partir de la relación histórica entre las dos, mientras que el techo se obtiene tomando la estimación directa anual de la BCR", señalaron.

Entre otras cuestiones aclararon que, lo que puede distorsionar la estimación, es que "posiblemente también entraron en el cupo de retención 0% DJVEs del próximo año".

“Acabamos de vivir una gran estafa” con las retenciones cero, afirmaron desde la Agrupación Bases Federadas

"Con la liquidación de USD 364 millones al día de ayer (resultantes todavía del cupo de retención 0%), octubre ya pareciera estar por encima del piso"; señalaron.

Y en esa línea advirtieron que, "más allá de la amplitud del rango, cualquiera de los dos números es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre del año ronda los USD 1.500 millones".

"Entendemos que este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días, aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones", agregaron en el análisis desde LCG.

El Tesoro, las compras, y los dólares del campo

Una de las cuestiones que detalla LCG en su informe es que, pese al excepcional ritmo de liquidación de dólares de la exportación por ls retenciones cero, "el tesoro compró poco de esta oferta de dólares: apenas USD 2.202 millones, hasta el 30/9 (con rumores de venta fuerte el día de ayer), lo que significaría menos del 40%"; señalaron.

Con estos datos y sabiendo que será un goteo lento el que ingrese de dólares del campo hasta fin de año, el mercado comienza a hacer sus propios números.

