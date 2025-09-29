“Acabamos de vivir una gran estafa” con las retenciones cero, afirmaron desde la Agrupación Bases Federadas

El anuncio del Gobierno sobre retenciones cero por 48 horas generó indignación en el campo, especialmente entre los pequeños productores que no pudieron aprovechar la medida. En diálogo con Canal E, el productor agropecuario de Pergamino y secretario de la Agrupación Bases Federadas, Sebastián Campo, habló de estafa, bronca y desconexión del oficialismo con la realidad del sector.

Sebastián Campo se refirió a las declaraciones del titular de ARCA, que dijo que si los productores no estaban conformes con los precios podían no vender: “Bronca, porque le preguntaría yo cómo hago para pagar, con qué pago en el supermercado, con qué pago los impuestos, con qué compro el fertilizante, con qué compro el gasoil, la semilla. Los pequeños productores no podemos especular, no tenemos esa posibilidad”.

La operativa de los productores agropecuarios

Asimismo, explicó las diferencias con otros sectores: “Es como que yo le diga a un asalariado, escúchame, y porque que tu sueldo se te gasta no lo gastes. Entonces, bueno, exactamente lo que hacen los pequeños productores, nosotros no vendemos por especulación, no es que esperamos con el precio malo”.

Sobre la misma línea, Campo aclaró: “Llegan los vencimientos y tenés que pagar los repuestos, la cuota de la máquina, tenés que pagar los fertilizantes, tenés que pagar el alquiler del campo. Es decir, no forma parte de una decisión que uno tome libremente, sino que uno está condicionado por su realidad económica”.

Falta de visibilidad para el sector agro

También fue muy crítico con la representación gremial: “El mayor reclamo es de mi federación, donde me formé, milité en mi juventud, donde me despertó ese amor por la militancia y por la participación. Nosotros decidimos fundar Bases Federales hace 5, 6, 7 años atrás porque veíamos que la Federación Agraria había perdido ese reclamo genuino”.

Sobre la conducción actual, el entrevistado señaló: “La sociedad rural se caracteriza por representar a los grandes productores y fundistas, a los grandes ganaderos y a los pequeños productores. Entonces nosotros decimos que la Federación Agraria en esa mesa pierde visibilidad al más vulnerable”.

Y advirtió: “Me parece que, como se dijo allá en el 2008 con el conflicto de la 125, no nos une el amor, nos une el espanto. Bueno, a mí me parece que estamos en condiciones similares porque acabamos de vivir una gran estafa. La verdad, no le entro precedentes”.