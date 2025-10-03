Efecto salvataje: el riesgo país cerró debajo de los 1.200 puntos por la expectativa del rescate de EE.UU.

En un contexto de volatilidad, el mercado renovó expectativas con el salvataje financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y los bonos argentinos treparon hasta 5%, lo que produjo un descenso del riesgo país por debajo de los 1.200 puntos básicos.

El viaje relámpago del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para acelerar las negociaciones con su par estadounidense, Scott Bessent, por un paquete de asistencia financiera fue interpretado como una señal positiva por parte de los inversores.

Kristalina Georgieva y Scott Bessent evalúan el uso de una herramienta del FMI para asistir a la Argentina

Rebotaron los bonos y cedió el riesgo país

Respecto a la evolución diaria de los títulos en dólares, el AL41D encabezó las subas con un alza 5,1%, seguido del AL35D (5%); AE38D (4,3%); AL30D (3,4%); AL29D (2,7%); GD46D (2,6%); GD35D (2,6%); y GD30D (2,2%). En concreto, los agentes compraron papeles argentinos con la esperanza de que el financiamiento estadounidense alcance para revertir el pesimismo que sobrevuela a los mercados.

Como consecuencia de la tendencia alcista de los bonos, el riesgo país experimentó una caída de 7,83% hasta los 1.165 puntos básicos tras tocar un pico semanal de 1.264. Elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, el índice refleja la diferencia entre la tasa de interés que paga la deuda de un país frente a los títulos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo.

A pesar de la ayuda prometida por Bessent, el indicador no volvió a perforar los 1.000, un hito que había ocurrido la semana pasada al marcar 898. De esta manera, las chances de que la Argentina regrese al mercado voluntario de deuda se alejan: hoy debería endeudarse a una tasa aproximada de 15% anual, un porcentaje que resulta impagable.

Bajo la perspectiva del analista financiero de Grupo IEB, Nicolás Cappella, el país "continúa en un momento muy delicado en su política cambiaria, una crisis política y unas elecciones bisagra a la vuelta de la esquina" pero "la esperanza de la ayuda de Estados Unidos, ha logrado darle un segundo aire".

Dólar estable por ventas del Tesoro

En cuanto al mercado cambiario, el dólar mayorista operó sin cambios en $1.424 debido a la oferta del Tesoro, que se está desprendiendo de los dólares que le compró al sector agroexportador durante la ventana de eliminación temporal de las retenciones.

Desde el Gobierno confirmaron la adquisición de unos US$ 2.300 millones de los US$ 7.000 millones liquidados por el campo. Sin embargo, con el correr de las jornadas, el Palacio de Hacienda tuvo que sacrificar parte de ese stock para evitar que la cotización mayorista se dispare al techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.482,19.

"El miércoles 1/10 los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA cayeron US$ 541 millones y quedaron en US$ 1.783 millones. La suba de los depósitos del Tesoro en pesos de ese mismo día es consistente con una venta de más de US$ 500 millones", apuntó Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier.

Según los cálculos de los analistas de GMA Capital, las ventas de Economía en el Mercado Libre de Cambios (MLC) treparon a US$ 650 millones en la semana. "El incesante drenaje de depósitos agrava un escenario ya crítico de cara a las elecciones. Con reservas netas de apenas un 1,1% del PBI (lejos del umbral del 10% de pares regionales), el stock es insuficiente para cubrir los próximos vencimientos", alertaron.

En ese escenario de sangría de reservas, Caputo estaría cerca de cerrar un swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones que le permitiría al Gobierno reducir la volatilidad cambiaria y llegar a las elecciones legislativas nacionales con un mayor margen para controlar el dólar.

MFN