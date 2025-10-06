JP Morgan deja de informar el Riesgo País de Argentina en tiempo real

El banco JP Morgan decidió cambiar el indicador de bonos emergentes a la Argentina, lo cual modifica la periodicidad de informar el Riesgo País.

La entidad retiró los títulos de Argentina de su indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), lo cual provoca que el índice riesgo se actualice en forma diaria y no en tiempo real, como se venía haciendo.

El servicio de información financiera LSEG confirmó que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después de esa fecha de 2025.

Dólar “caliente”: los tres escenarios que proyecta la city tras el 26-O

A partir de ahora, la deuda argentina está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Este índice es más amplio y posee requisitos menos estrictos con respecto a EMBI+. Por un lado, admite instrumentos con reglas más flexibles, sobre bonos soberanos y cuasi-soberanos (deuda de empresas estatales o garantizada por el Estado).

La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice.

Qué es Riesgo País

El indicador mide la sobretasa de interés que el mercado exige a un país por sus bonos soberanos (títulos de deuda) en dólares, en comparación con la tasa que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un plazo similar.

Los bonos del Tesoro estadounidense son considerados la referencia "libre de riesgo" a nivel mundial debido a la solidez de su economía.

El resultado de la diferencia se expresa en puntos básicos (pb). Cien puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés. Este lunes, el riesgo país de Argentina se ubica en los 1.000 pb.

LM