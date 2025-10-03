Los bonos argentinos recuperaron más de 3% mientras Caputo viaja a Washington

El mercado financiero argentino cerró la semana con señales dispares, aunque con un dato clave: los bonos soberanos en dólares repuntaron 3,4% en promedio, reflejando el interés de los inversores en medio de la expectativa por las negociaciones en Washington. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará en las próximas horas para mantener un encuentro con Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense y aliado clave de la gestión de Javier Milei.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió un leve 0,2%, ubicándose en los 1.805.024 puntos. Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron mayoría de alzas, aunque con caídas puntuales como la de Mercado Libre (-3,3%).

Estabilidad cambiaria y rol del Tesoro

En el mercado de cambios, el dólar mayorista se mantuvo en $1.425, sostenido por una oferta regulada de USD 200 millones proveniente del Tesoro. Esta estrategia busca frenar presiones devaluatorias sin comprometer reservas del Banco Central. Según operadores, la liquidez se apoya en los saldos del superávit fiscal, reforzando la imagen de disciplina financiera que promueve el Gobierno.

Negociaciones clave en Washington

El viaje de Caputo se produce en un contexto de incertidumbre política por las elecciones legislativas de medio término, que se celebrarán en tres semanas. La reunión con Bessent es vista por el mercado como un gesto de respaldo internacional a la política económica de Milei, en un momento en que los activos locales necesitan señales de confianza y estabilidad.

La recuperación de los bonos y la estabilidad cambiaria son leídas como un anticipo de lo que podría definirse en la mesa de diálogo entre Buenos Aires y Washington, donde se espera consolidar un apoyo financiero estratégico.