Repercusiones de la crisis política: “El mercado está en un modo muy defensivo”

El CEO de Win Securities, Fabio Saraniti, en comunicación con Canal E, analizó el clima de los mercados argentinos tras el traspié político del Gobierno con la renuncia de José Luis Espert y las expectativas por una posible ayuda de Estados Unidos.

Fabio Saraniti explicó que, “el mercado está en un modo muy defensivo. Hace unas cuantas semanas, desde las elecciones de la provincia de Buenos Aires, todos los activos argentinos han sido muy castigados. Y ni hablar también del tipo de cambio, que tradicionalmente la demanda de dólar antes de las elecciones siempre es muy alta”.

La reacción de los mercados ante las elecciones provinciales

Y agregó: “Acá fue particularmente muy alta después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Los activos, después del primer anuncio del secretario de Estados Unidos, la suba en dos o tres días fue una de las más importantes en términos de bonos de la historia. Eso significa que había una negatividad extrema en el mercado”.

Saraniti advirtió que, “la liquidez en muchos activos es muy baja. Entonces, los movimientos para arriba y para abajo son mucho más marcados”.

La influencia del financiamiento de Estados Unidos

Asimismo, señaló que, “este famoso put que dicen todos o este anuncio de Estados Unidos, de alguna manera le pone un piso al mercado un poco más sólido del que tenía con todos los vaivenes políticos que estamos viendo”.

Aunque el entrevistado reconoció que hubo “errores no forzados en lo político”, destacó que, “en lo financiero, dentro de todas las últimas semanas, cometió algunos delitos y otros en cuanto a la volatilidad de tasa de interés, el Gobierno logró normalizar la tasa, si bien todavía en niveles altos, logró normalizar la tasa de interés de peso, la curva de pesos”.

Sobre los bonos, explicó: “Los bonos en dólares, los últimos dos, tres días, hubo una suba fuerte, después corrigieron y volvieron a subir. Eso hace que haya menos demanda de dólares para cobertura. Por otro lado, también me parece que de manera correcta, el Central canjeó todas sus tenencias de Lecaps por bonos Dollar Linked. Y les provee al mercado cobertura de dólares mediante estos bonos”.