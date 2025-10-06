El impacto del shutdown en Estados Unidos sobre los mercados: “Es raro que estemos en máximos históricos”

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, se refirió al cierre del gobierno estadounidense, conocido como shutdown, y cómo esta situación política y económica repercute en los mercados internacionales.

Lionel Fernández aclaró la diferencia estructural entre el sistema norteamericano y el argentino: “Expliquemos un poquito lo que es el shutdown, que es diferente a lo que es en la Argentina. Acá, el año del gobierno de Estados Unidos cierra el 30 de septiembre de cada año”. Y agregó que, “en consecuencia, si no se aprueban las partidas presupuestarias, se cierra el gobierno, se llama shutdown”.

Cuál es la diferencia de lo que se vive en Estados Unidos con Argentina

A diferencia del manejo presupuestario argentino, señaló que en Estados Unidos el Congreso tiene una disciplina institucional mucho más estricta. “No es como en la Argentina que estamos sin presupuesto y tenemos el presupuesto de 2023 y lo pasamos para el 24, lo pasamos para el 25. No, acá no. Acá es una institución mucho más respetada del Congreso y realmente define estos gastos”, sostuvo.

Fernández aclaró que el cierre no implica un colapso total del gasto público: “No es que se corta el gasto de defensa, el gasto de salud, o no cobran los jubilados, o no cobran los empleados municipales. Siguen cobrando, pero hay muchas oficinas de administración que no funcionan”.

Contradicciones entre lo que ocurre en el mercado con la situación estadounidense

Asimismo, destacó una contradicción llamativa entre el cierre del gobierno y el comportamiento de los mercados bursátiles. “Es muy raro esto, que estemos shutdown y estemos en máximo histórico, que estemos bajando la tasa de interés y el S&P 500 en máximo histórico. Ahí está un poco lo raro”, planteó.

El economista también mencionó la volatilidad observada en Europa y Asia: “Hoy pasó también el tema de Francia, que se desplomó la bolsa francesa. Un desplome de la bolsa francesa es el 1,70, 1,80. Miren lo que es un desplome de una bolsa en un país desarrollado. En Argentina un desplome es un 50%”.

Sobre la misma línea, comentó que, “se desplomó el yen con respecto al euro, con respecto al dólar, y la bolsa japonesa volando también. Y volando al mismo tiempo todos los índices y volando el oro, que supuestamente es refugio”.