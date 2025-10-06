Cuánto está el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País en Argentina presenta una variación de -7,30% y se sitúa en 1.080 puntos este lunes 6 de octubre de 2025. Este índice, que es un indicador clave de la confianza de los inversores, se mantiene en la categoría de "Alto" Riesgo, según la escala de los analistas. La fuerte caída marca una reacción positiva inicial de los mercados tras las últimas jornadas de volatilidad.

La evolución del Riesgo País en los últimos 7 días

El comportamiento del índice en los últimos siete días fue marcadamente inestable. Cerró la semana anterior (29/09) en 1.043 puntos, y si bien el 30 de septiembre subió levemente a 1.139, el mes de octubre comenzó con una fuerte escalada: el día 1 se ubicó en 1.230 puntos, trepando hasta los 1.264 el día 3. Esta escalada reflejó una creciente incertidumbre política y macroeconómica, con los inversores tomando posiciones de cautela ante la falta de señales claras.

Sin embargo, los últimos días vieron una pausa en el alza, cerrando en 1.265 puntos el 3 de octubre, y hoy con el inicio de semana cae a 1.080. Esta repentina baja podría interpretarse como un respiro técnico o una asimilación de las expectativas del mercado tras el rally alcista. A pesar de la caída, el indicador se mantiene por encima de los 1.000 puntos, sugiriendo que la desconfianza estructural sigue presente entre los tenedores de bonos.

Expectativa en los mercados ante la reunión de Luis Caputo con Scott Bessent en Washington

La actual oscilación del Riesgo País se explica principalmente por la volatilidad de los bonos soberanos argentinos, que son el insumo principal para su cálculo. Cualquier noticia económica o política que ponga en duda la capacidad de pago de la deuda futura del país se traduce inmediatamente en un aumento. La falta de un sendero fiscal y monetario claro, sumado a la incertidumbre sobre la capacidad de acceso a nuevos financiamientos internacionales, son factores que constantemente presionan al alza.

Las consecuencias de un Riesgo País elevado son directas y severas para la economía real: el costo de financiamiento para el Estado y las empresas se encarece, limitando las posibilidades de inversión y crecimiento. Una puntuación por encima de los 1.000 puntos indica a los inversores que el riesgo de default es significativamente alto, lo que aísla al país del mercado de crédito internacional y dificulta cualquier plan de desarrollo a largo plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones de deuda externa, es decir, que caiga en default. Se calcula tomando como base la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados de riesgo cero) y restándola a la tasa que pagan los bonos de la deuda soberana del país. El resultado, medido en puntos básicos, es la sobretasa que se le exige a Argentina.

Para Argentina, el nivel del Riesgo País es vital, ya que funciona como un termómetro de la confianza de los inversores internacionales. Un índice alto significa que los prestamistas perciben un mayor riesgo de impago, por lo que exigen una tasa de interés mucho más elevada. Esto no solo afecta al gobierno encareciendo la renovación de su deuda, sino que también limita y encarece el financiamiento para bancos y empresas privadas argentinas en el exterior.

