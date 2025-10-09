El dólar en el Banco Nación registró una suba importante de $ 35 en el inicio de las operaciones de este jueves 9 de octubre y cotiza a $1.450 para la compra y $1490 para la venta. Con la misma tendencia, el mayorista registró operaciones en $ 1.468, $ 38 por encima del último cierre. Luego de algunas operaciones, el mayorista se retrotrajo a $1455.

El salto del tipo de cambio oficial empuja también al paralelo que ahora opera entre $1460 y 1480 pesos, entre sus puntas compradora y vendedora, marcando una suba de 0,34% en la jornada.

Por su parte, el dólar CCL opera por encima de los 1500 pesos. Mientras la compra cotiza en $1517,80, la venta lo hace a $1519,70.

En tanto, el MEP o dólar bolsa lo hace a $1502,30 para la compra y $1510,70 para la venta tras registrar una suba de casi 1.5%.

El mercado local ha estado bajo presión debido a las ventas del Tesoro en el mercado oficial, que han mantenido el tipo de cambio en 1430, a costa de vender reservas por un total de USD1.900 millones.

En las últimas horas crecen los cálculos de los analistas financieros que tratan de descular cuál es el poder de fuego que tiene el Tesoro para sostener el tipo de cambio a raya.

Desde Max Capital señalan que "contaría con alrededor de USD 390 millones restantes en su cuenta, tras haber vendido aparentemente USD 325 millones ayer".

La consultora destaca que la presión sobre la moneda proviene de la deuda de corto plazo, que ha sido desarmada mientras los individuos buscan dolarizar sus posiciones. "Estas dinámicas continuarán la próxima semana y son la principal razón por la que abandonamos posiciones sin cobertura en bonos en pesos. Las tasas reales subieron marginalmente, pero la principal corrección se dio en la parte corta y media de la curva en pesos, donde los rendimientos alcanzan niveles de casi 76% TNA en el tramo corto"; señalaron.

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este jueves 9 de octubre a los 1071 puntos.

Caputo, de regreso a la Argentina pero rodeado de hermetismo

El ministro de Economía Luis Caputo estaría regresando a la Argentina en medio del hermetismo con las negociaciones por el salvataje financiero de los Estados Unidos.



En desarrollo...