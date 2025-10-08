Henrik Rehbinder: “Los operativos migratorios están golpeando fuertemente la economía de Estados Unidos”

Desde Los Ángeles, Henrik Rehbinder explicó en Canal E que los recientes operativos migratorios en ciudades como Chicago, Portland y Los Ángeles han tenido un impacto económico considerable en sectores clave de la economía estadounidense.

“El tema de Los Ángeles, donde vivo, tuvo un impacto serio en industrias como la construcción, la agricultura y el turismo”, señaló el periodista. Según detalló, desde que comenzaron las redadas en junio, la participación laboral cayó un 3,1%, mientras que la actividad turística descendió entre un 8 y un 10% respecto al año anterior.

Los efectos también se sienten en el comercio y la gastronomía. “Los centros comerciales que los fines de semana estaban repletos hoy están vacíos por el temor a las redadas de inmigración”, advirtió.

El temor y la parálisis en el sector agrícola

Uno de los sectores más afectados es el agrícola, especialmente en California, responsable de buena parte de la producción nacional de frutas y hortalizas. “Tres cuartos de los productos agrícolas de California van para todo el país, y hoy eso está casi paralizado porque no hay gente que los recoja”, explicó Rehbinder.

El periodista señaló que más del 50% de los trabajadores agrícolas son indocumentados, lo que agrava las consecuencias de las redadas. “Irónicamente, si la idea de esto es beneficiar a los ciudadanos estadounidenses limpiando los espacios de trabajo, eso no está ocurriendo”, subrayó.

Incluso, destacó que México se está beneficiando de las pérdidas agrícolas estadounidenses al aumentar sus exportaciones hacia ese mismo mercado.

Tensiones políticas entre Trump y los gobiernos demócratas

Rehbinder también analizó la dimensión política de estas medidas, dirigidas principalmente a ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, San Francisco y Los Ángeles.

Explicó que el conflicto surge porque estas urbes se consideran “ciudades santuario”, en las que la policía local no colabora con los agentes federales de inmigración.

“Se están produciendo situaciones insólitas. Hay reportes de agentes de inmigración que llaman falsos 911 para distraer a la policía y poder hacer redadas”, denunció.

El periodista resaltó que los recientes movimientos de la Guardia Nacional entre estados, como el envío de tropas de Texas a Illinois, son hechos sin precedentes desde la Guerra Civil estadounidense. “Si muere un guardia nacional de Texas en Illinois, ¿qué conflicto se genera entre esos estados?”, se preguntó, marcando la gravedad institucional del escenario.

Consecuencias sociales y demográficas de las redadas

Más allá del impacto inmediato en el empleo, Rehbinder advirtió que la ofensiva migratoria podría tener efectos estructurales en la economía norteamericana.

“Los inmigrantes no solo trabajan: pagan impuestos, aportan a la seguridad social y rejuvenecen la fuerza laboral en un país que envejece, como las naciones europeas”, explicó.

En ese sentido, alertó que la expulsión o el ocultamiento de millones de trabajadores podría debilitar la base demográfica y fiscal de Estados Unidos. “Lo que los inmigrantes causan acá es el rejuvenecimiento de la fuerza laboral”, insistió.

Por último, el periodista señaló que detrás de esta política existe un trasfondo ideológico. “La idea detrás de las redadas es que los inmigrantes están desplazando a los blancos, pero en realidad hay motivos económicos y demográficos que son mucho más importantes”, concluyó Rehbinder.