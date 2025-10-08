Rodríguez Loredo: “El gobierno se fue quedando sin el combustible de la opinión pública”

En diálogo con Canal E, el periodista económico Tristán Rodríguez Loredo analizó el complejo escenario político y económico que enfrenta el gobierno de Javier Milei, en el marco de la negociación por un posible reaseguro financiero desde Estados Unidos.

El riesgo político detrás del programa económico

Para Rodríguez Loredo, el evento realizado en el Movistar Arena no fue más que “un acto de campaña orientado a su propio público”, que busca recuperar parte del capital político perdido. Sin embargo, el verdadero problema no es simbólico, sino estructural. “El gobierno se fue quedando sin combustible, el combustible de la opinión pública”, advirtió.

“Es un desgaste que cualquier gobierno tiene después de cierto tiempo, pero en este caso se agrava porque es un gobierno que nació con minoría legislativa en ambas cámaras”, explicó el periodista, y agregó que el oficialismo aún arrastra la debilidad parlamentaria de las elecciones de 2021.

Según sostuvo, el éxito del programa económico no depende solo de la macroeconomía sino también de la política: “Si el gobierno no logra construir una base legislativa sólida después del 10 de diciembre, no es sostenible”, afirmó.

Rodríguez Loredo remarcó que este desafío institucional no es menor, ya que el respaldo del FMI y del Tesoro estadounidense también exige una coalición política más amplia que la actual. “Van a tener que hacer un sistema que sea corresponsable con parte de la oposición o de los neutrales”, señaló.

El puente financiero con EE.UU. y sus condiciones

En relación con el supuesto “puente de reaseguro” por USD 20.000 millones que se negocia con Estados Unidos, el analista dejó en claro que “no es un tema estrictamente presupuestario”. A su juicio, se trata más de una decisión política que técnica: “Estados Unidos puede emitir dólares, nosotros no. La gente quiere menos pesos y más dólares”, resumió.

Además, explicó que el esquema podría incluir desde un swap de monedas hasta un intercambio de bonos del Tesoro. “Cualquiera de esas cosas, a cualquier político se le hace agua la boca”, ironizó. Pero advirtió que habrá letra chica y condicionamientos, y que la sostenibilidad dependerá del armado político que el gobierno pueda consolidar.

Rodríguez Loredo recordó que este sería el tercer “salvataje” del año, después del blanqueo que aportó oxígeno a fin de 2023 y el refuerzo del FMI en abril. Ahora, dijo, “el puente sería la baja de retenciones para liquidar dólares, pero esos dólares ya se fueron”.

El periodista concluyó que todo forma parte de un mismo paquete: política, economía interna y contexto internacional. “Todo tiene que ver con todo, y es un paquete para resolver durante este mes”, afirmó.