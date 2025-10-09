El equipo económico encabezado por, Luis Caputo, regresará mañana al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Al momento, no hay confirmación de que en el transcurso de este jueves se conozcan detalles del acuerdo.

Se estima que la comunicación estará a cargo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Existe marcado hermetismo en la conducción económica sobre lo hablado en Washington.

En desarrollo..