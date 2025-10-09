jueves 09 de octubre de 2025
ECONOMIA
Llega mañana

Sin noticias del salvataje de EEUU, Caputo emprende la vuelta rodeado de fuerte hermetismo

La única información disponible por estas horas es que Luis Caputo llega mañana viernes 10 de octubre a la Argentina tras haber pasado una semana en Washington definiendo el paquete de ayuda financiera que brindaría el gobierno de Donald Trump.

Luis Caputo
Luis Caputo | CEDOC

El equipo económico encabezado por, Luis Caputo, regresará mañana al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Al momento, no hay confirmación de que en el transcurso de este jueves se conozcan detalles del acuerdo.

Se estima que la comunicación estará a cargo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Existe marcado hermetismo en la conducción económica sobre lo hablado en Washington.

En desarrollo..

