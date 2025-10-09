Atravesado por un clima de crisis social y económica, el Gobierno sufre la caída de la confianza en el círculo rojo y en los mercados

Crisis de ingresos, informalidad laboral en aumento, un Tesoro que quema reservas para calmar el dólar, sojeros estadounidenses en llamas y un escándalo narco. En ese clima, el presidente Javier Milei montó un show a lo rockstar en el Movistar Arena, causando estupor y malestar en el sector empresario, en los mercados y en la política de Estados Unidos, justo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia una asistencia del Tesoro norteamericano que dilata sus definiciones y alienta el nerviosismo financiero.

Todo el establishment tiene en cuenta un clima social, político y económico que está alterado y en el que, con una imagen pública deteriorada, los mensajes oficiales se chocan con una sensibilidad distinta a la del inicio del mandato. El escenario hoy tampoco no puede entenderse sin la dimensión económica y política estadounidense.

Del Capitolio a Wall Street: la mirada crítica del exterior

El timing del pedido de rescate cayó en medio de un shutdown por el que le llueven cuestionamientos a Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren, una de las más críticas de los planes del Departamento del Tesoro, compartió un video de Milei cantando y señaló en X: “Este es a quien Donald Trump quiere darle USD 20.000 millones de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”.

Kristalina Georgieva advirtió que "podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Warren incluyó una publicación de la agencia AFP que indicó que “Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, al “encabezar un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su suerte en declive”.

“El colmo de la vergüenza es Milei haciendo de rockero en un gran concierto pagado con dinero del Estado para lanzar su libro celebrando su 'milagro económico' mientras el peso implosiona, el Gobierno está en quiebra, los bonos se desploman y su ministro de Finanzas está en Estados Unidos pidiendo un rescate”, escribió Saifedean Ammous, autor del best seller The Bitcoin Standard.

Es un malestar que se cuela en los mercados foráneos, al menos, como una reacción emocional, aunque no tuvo impacto, por ahora, en los precios. “Estamos en un momento de vaso medio vacío. Si hay que cambiar expectativas, no ayuda. No las empeora, pero las confirma”, planteó el dueño de un fondo de inversión de Wall Street a PERFIL.

Derrota electoral y crisis económica: ¿se avecina el fin del modelo Milei con un 'takeover' de Macri?

Un asesor de bancos estadounidenses coincidió en que la temperatura, si bien no está en ebullición, chocan las formas “iguales a las de Donald Trump”. “El estado anímico no cambia pero serán interesantes las reacciones a las elecciones, el tema acá es que el shutdown empaña la visibilidad en lo que se refiere al swap”, argumentó bajo la lógica de que el tema es que no sea percibido como un crédito que utilice fondos públicos, justo en un contexto de debate caliente en el Capitolio por el cierre de Gobierno.

“Inconveniente y equivocado”: el malestar del establishment argentino

Medios del exterior lo caracterizaron con críticas. El británico The Guardian aseguró que Milei “juega a ser una estrella de rock mientras la economía argentina colapsa”. “Un presidente que llegó prometiendo una revolución económica y moral, y que hoy enfrenta derrotas electorales, escándalos de corrupción y pérdida de apoyo”, argumentó. El Financial Times afirmó que “los argentinos pierden la paciencia con la economía de Milei”.

El clima empresario empezó a tener sus matices hace algunos meses, cuando el fin de las LEFI marcó un antes y después en el programa económico y la falta de diálogo con el Gobierno comenzó a impacientar. Con la volatilidad de las tasas posterior, el impacto en una economía real ya paralizada se profundizó. Como contó este medio, el establishment empresario del país ya ve que el oficialismo pierde en las urnas y culpan a los errores políticos y económicos del programa. Ahora se sumó el estupor de un show musical descolocado del escenario que afecta directo a sus negocios: la contracción del consumo, la competencia de las importaciones y el atraso del tipo de cambio que sube los costos en dólares.

En los dos días siguientes al evento, el CEO de TN&Platex, Tomás Karagozian, preguntó en su canal de Instagram la opinión de sus seguidores, con el objetivo de indagar qué reacción había provocado la presentación del jefe de Estado: 284 contestaron “insólito realmente”; unos 81 dieron clic a “no gustó”, y sólo 43 eligieron “me da igual”. Sólo 14 consideraron que les gustó su rol de rockstar. El detalle es que en ese medio participan muchos dueños de empresas.

“A nadie le pareció bien. Es para su propia gente, en este momento es muy inconveniente y es extendido a nuestros colegas”, determinó un empresario de la construcción. Para un pope del comercio, “fue una muestra más” de un comportamiento al que Milei acostumbró a la población, “en el momento más equivocado”. La señal a EE.UU. preocupa. El empresariado espera, como la City, noticias concretas respecto al bailout de Scott Bessent. Creen que, en momento de expectativas volátiles, es lo único que puede llevar algo de estabilidad preelectoral, aunque nadie cree que la ayuda efectiva llegará antes del 26 de octubre.





