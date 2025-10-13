Alarma desde Wall Street: el gurú de la crisis de 2008 advierte de una "Guerra Civil" inminente en EEUU

En medio de un panorama económico global inestable, Ray Dalio, el multimillonario fundador de Bridgewater Associates —el mayor fondo de cobertura del mundo—, ha lanzado una advertencia escalofriante: Estados Unidos se encamina hacia una "guerra civil de algún tipo" debido a divisiones profundas que podrían desatar conflictos internos no necesariamente armados, sino librados a través de la política, los medios y el dinero.

Célebre por predecir con precisión la crisis financiera de 2008, Dalio basa su pronóstico en señales alarmantes como la deuda nacional desbocada, la polarización política extrema y la creciente desigualdad de riqueza, elementos que, según él, están erosionando la estabilidad del país y podrían precipitar un colapso similar a periodos históricos de gran turbulencia.

Dalio, de 76 años, no es un alarmista novato. En 2007, su firma Bridgewater Associates alertó sobre riesgos sistémicos en el sector financiero, lo que permitió a su fondo no solo sobrevivir, sino prosperar durante la Gran Recesión de 2008, cuando el mercado bursátil se desplomó y millones perdieron sus hogares y empleos.

Alarma desde Wall Street

En una entrevista reciente con Bloomberg, Dalio reiteró que su enfoque se basa en el estudio de ciclos históricos: "Siempre que surgen cosas que no he visto antes, necesito entender si ocurrieron en la historia para comprender las mecánicas".

Esta metodología le permitió anticipar la crisis de 2008, cuando advirtió que la burbuja inmobiliaria y la deuda subprime desencadenarían un "ataque al corazón" financiero, un pronóstico que se materializó con el colapso de Lehman Brothers y rescates gubernamentales masivos.

Desde entonces, Dalio ha emitido alertas recurrentes sobre amenazas económicas, como en abril de 2025, cuando declaró que EE.UU. podría enfrentar algo "peor que una recesión" debido a turbulencias en los bonos y déficits presupuestarios.

Ahora, sus preocupaciones van más allá de lo puramente económico. En su entrevista con Bloomberg, Dalio describió un mundo en "guerras" múltiples: "Estamos en guerras. Hay una guerra financiera, de dinero; una guerra tecnológica; guerras geopolíticas y más guerras militares. Y así, tenemos una guerra civil de algún tipo que se está desarrollando en EE.UU. y en otros lugares, donde hay diferencias irreconciliables".

No prevé un conflicto armado tradicional, sino una "pseudo guerra civil" donde las facciones rivales se enfrentan mediante "pruebas de poder", infligiendo el máximo daño posible a través de instituciones debilitadas, discursos fracturados y desorden en la gobernanza.

Javier Milei y el denominado "lobo de Wall Sreet" e invesor, Jordan Belfort

Dalio enfatiza que estas divisiones internas están exacerbadas por el declive del dominio global de EE.UU., con el ascenso de China y otros poderes desafiando el orden establecido.

Una de las señales más críticas que identifica Dalio es la deuda nacional estadounidense, que ha alcanzado casi los 38 billones de dólares, con un ratio deuda-ingreso de alrededor del 120% y un ratio deuda-PIB del 125%.

Advierte que esta carga podría desencadenar un "espiral de muerte" económico: un ciclo vicioso donde los costos de intereses elevados obligan a más endeudamiento, erosionando la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales sin recortes drásticos.

"Cuando la deuda y el servicio de la deuda suben en relación con tus ingresos, es como placa en las arterias que comienza a estrangular el gasto", explica Dalio, comparando el problema con una enfermedad cardiovascular que podría llevar a un "ataque al corazón" inducido por la deuda. Si los inversores pierden confianza, podrían exigir primas más altas o retirarse, agravando la crisis.

Esta preocupación resuena con otros expertos, como el presidente de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, Richard Hughes, quien ha alertado sobre deudas crecientes que podrían "ratchetearse" sin control.

La polarización política es otro pilar de su análisis. Dalio señala que las diferencias irreconciliables sobre riqueza, gobernanza y valores han alcanzado niveles históricos, con una encuesta de Gallup de 2024 indicando que el 80% de los estadounidenses percibe al país como "profundamente dividido" en temas clave, siendo los republicanos ligeramente más optimistas sobre la unidad que los demócratas.

Javier Milei en Wall Street

Esta fractura, agravada por la desigualdad de riqueza, está erosionando la estabilidad interna, con Dalio advirtiendo que las democracias podrían dejar de funcionar como tales en medio del desorden. Enfatiza que EE.UU. enfrenta una elección: unirse en torno al "bien común" para abordar desafíos compartidos, o descender en conflictos destructivos donde cada lado prioriza dañar al otro.

"La sociedad podría elevarse por encima de eso y darse cuenta de que nuestro bien común va a requerir que lo manejemos para que funcione para la mayoría de la gente", dice, aunque admite que esta visión podría ser "un poco idealista".

Dalio contextualiza estas señales en ciclos históricos, comparando el momento actual con 1937-1938, un periodo de deuda elevada, conflictos internos sobre riqueza y gobernanza, y desorden que precedió a la Segunda Guerra Mundial.

"Si tomas el periodo más análogo, diría que estamos en una era muy similar a 1937-38. Tienes un problema de deuda. Tienes los conflictos internos de riqueza y cómo deberían manejarse las cosas. Existía desorden, se formó. Las democracias dejan de ser democracias", argumenta.

Dalio identifica cinco fuerzas históricas en disrupción: dinero, orden interno y desorden, geopolítica, fuerzas naturales y avances tecnológicos. En su visión, todos los órdenes mundiales terminan eventualmente, dando paso a nuevos, y EE.UU. ejemplifica esta transición con su dominio en declive.

Aunque Dalio no se centra explícitamente en las elecciones de 2024, sus comentarios sobre "pruebas de poder" sugieren que el proceso electoral podría intensificar estas divisiones, especialmente bajo figuras polarizantes como Donald Trump, a quien ha criticado en el pasado por políticas como las tarifas comerciales que podrían agravar tensiones globales.

Wall Street

En 2023, elevó la probabilidad de una Tercera Guerra Mundial al 50% debido a conflictos como la invasión rusa a Ucrania y la guerra Israel-Hamás, ilustrando cómo las tensiones internas de EE.UU. podrían entrelazarse con crisis globales.

Algunos críticos de Dalio lo tildan de "el chico que gritó lobo" por sus predicciones recurrentes que no siempre se materializan, pero su historial, incluyendo la precisión en 2008, le da credibilidad. El empresario, sin embargo, defiende su enfoque: "Si te preocupas, no tienes que preocuparte. Y si no te preocupas, necesitas preocuparte —si te preocupas, te ocupas de lo que te preocupa y lo previenes".

Sus advertencias se suman a ecos de otros economistas, como Steve Hanke y Mark Zandi, quienes ven indicadores "rojos" en el mercado laboral y el gasto.