La Embajada de Estados Unidos revisará todas las visas emitidas en 2025: cuáles se van a cancelar

Las autoridades de la Embajada de Estados Unidos examinarán todas las visas emitidas en 2025 y podría cancelar los documentos migratorios que registren irregularidades. El secretario de Estado, Marco Rubio señaló: “Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de verificación, incluidos los antecedentes penales o de inmigración, o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión del visado”.

La iniciativa de los organismos diplomáticos norteamericanos ocasionará un impacto sustancial, afectando a millones de ciudadanos extranjeros. Es fundamental revisar los detalles y evitar contratiempos al momento de viajar a suelo estadounidense.

El Departamento de Estado Norteamericano le revocó su visa a una ciudadana argentina por celebrar la muerte de Charlie Kirk

De acuerdo a información recabada por la cadena internacional CNN, el departamento ejecutivo estadounidense revocó más de 6.000 visas de estudiantes hasta agosto del corriente año, debido a que sus titulares habían permanecido en Estados Unidos más allá del período establecido y/o habían infringido la ley.

Visa de residente en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional que administra el sistema legal de inmigración del país, instruyó a sus funcionarios, a través de un memorando, a considerar con mayor peso tanto los “atributos o contribuciones” positivos como los negativos de las personas que buscan la ciudadanía estadounidense.

El comunicado diplomático, enviado a los funcionarios de USCIS , les exige adoptar un enfoque más “holístico” al evaluar si un inmigrante que solicita la visa de residencia o la Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card) ha demostrado de manera afirmativa que cumple con la carga de probar que es “digno de asumir los derechos y responsabilidades” de la ciudadanía de Estados Unidos. En tanto que, la naturalización es el proceso para convertirse en ciudadano norteamericano

Tras el cierre dispuesto por el gobierno de Donald Trump, la Embajada de Estados Unidos de Argentina explicó lo que puede pasar con los procedimientos para la entrega de visas. Tras la interrupción de asignaciones presupuestarias, sus cuentas de redes sociales “no se actualizarán con regularidad”.

Sin embargo, indicaron que los servicios en el extranjero “continuarán en la medida en que la situación lo permita”

