El Departamento de Estado Norteamericano le revocó su visa a una ciudadana argentina por celebrar la muerte de Charlie Kirk

A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado Norteamericano anunció que decidió revocarles la visa a personas que “celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, el activista que perdió la vida el pasado 10 de septiembre, incluyendo una ciudadana argentina.

El texto comienza diciendo: “Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los norteamericanos. Estos son solo algunos ejemplos de extranjeros que ya no son bienvenidos en Estados Unidos. Una ciudadana argentina afirmó que Kirk ‘dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina’ y que merece arder en el infierno. Visa revocada”.

Las últimas actividades de Milei en la Casa Blanca: fotos en el Salón Oval, firma del libro de invitados y homenaje a Charlie Kirk

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para darle más validez a su dictamen, compartieron el texto que la mujer había subido a sus redes sociales: “Solo entré acá para decir que Charlie Kirk puede descansar en paz, y una vez más, si sentís cualquier tipo empatía por gente como esta, podés dejar de ser mi amigo. Me importa una mier** la muerte de una persona que dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina. Hace un calor infernal donde está y se lo merece”.

Posteo del Departamento de Estado Norteamericano contra Kirk

El Departamento de Estado también mostró otros ejemplos de personas que le habían faltado el respeto a Kirk, y, por eso, perderían su visa, por ejemplo, “un ciudadano sudafricano se burló de los estadounidenses que lamentaban la pérdida de Kirk, diciendo que 'les duele que la manifestación racista haya terminado en un intento de martirio', y alegó que "fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos basura. Visa revocada".

En otro caso mostraron que “un ciudadano mexicano dijo que Kirk 'murió siendo racista, murió siendo misógino', y afirmó que 'hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta'. Visa revocada”.

Quiénes son los viajeros que quedaron exentos de las nuevas reglas de entrada y salida de la UE

Un cuarto caso implica a “un ciudadano brasileño” por denunciar que "'Charlie Kirk fue el motivo de una manifestación nazi donde marcharon en su honor' y que Kirk 'murió demasiado tarde'. Visa revocada".

Posteos sobre otros ciudadanos extranjeros que perdieron su visa norteamericana

Javier Milei participó del homenaje a Kirk

Durante la visita que realizó este martes 14 de octubre a la Casa Blanca, donde habló con el presidente Donald Trump, el mandatario libertario fue invitado a sumarse al acto en homenaje a Charlie Kirk. En ese evento, se le entregó al activista conservador asesinado, de forma póstuma, la Medalla Presidencial de la Libertad.

Milei en el homenaje a Charlie Kirk

Trump declaró, antes de entregar el reconocimiento, que “estamos aquí para honrar y recordar a un valiente guerrero por la libertad, un líder querido que galvanizó a la siguiente generación como nadie que haya visto antes, un patriota estadounidense de la más profunda convicción, la mejor calidad y el más alto calibre”.

HM/DCQ