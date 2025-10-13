Quiénes son los viajeros que quedaron exentos de las nuevas reglas de entrada y salida de la UE

En un movimiento destinado a fortalecer la seguridad fronteriza, la Unión Europea ha implementado recientemente el Sistema de Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés), un mecanismo digital que obliga a los viajeros no europeos a registrar datos biométricos al cruzar las fronteras del área Schengen.

Este sistema, que entró en vigor el 12 de octubre de 2025, reemplaza el sellado manual de pasaportes y se suma al inminente Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), programado para la primavera de 2026, que requerirá una autorización previa de viaje por 7 euros para visitantes exentos de visa.

“Fronteras inteligentes”, el nuevo sistema de control migratorio que implementará la Unión Europea en 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estos cambios, pospuestos varias veces desde su anuncio inicial, buscan rastrear mejor las estancias de corto plazo y combatir el overstaying, pero han generado preocupaciones sobre posibles colas y caos en aeropuertos y puertos, especialmente para viajeros del Reino Unido post-Brexit.

Nuevo sistemas de "fronteras inteligentes" en la UE

El EES es un sistema automatizado que registra el nombre, tipo de documento de viaje, datos biométricos como huellas dactilares y una foto facial, así como la fecha y lugar de entrada y salida de los viajeros.

Afecta principalmente a nacionales de terceros países que no requieren visa para estancias cortas de hasta 90 días en un periodo de 180 días, incluyendo a ciudadanos de más de 60 naciones como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Al llegar, los viajeros deben escanear su pasaporte en quioscos automáticos y proporcionar biometría, un proceso que podría extenderse hasta tres minutos por persona, potencialmente causando demoras significativas en puntos de entrada congestionados como el Eurotúnel o aeropuertos principales. Niños menores de 12 años están exentos de huellas dactilares, pero aún deben pasar por el registro facial y de pasaporte.

A partir del próximo domingo 12 habrá un nuevo sistema de control fronterizo en los países europeos

Por su parte, el ETIAS no es un visado tradicional, sino una autorización de viaje electrónica similar al ESTA de EE.UU., que costará 7 euros (gratis para menores de 18 y mayores de 70) y será válida por tres años o hasta la expiración del pasaporte.

Se aplicará a los mismos viajeros exentos de visa para entrar en 30 países europeos, incluyendo los 27 del área Schengen más Chipre, Bulgaria y Rumanía.

Los solicitantes deberán completar un formulario en línea con datos personales, historial de viajes y antecedentes penales; la aprobación suele ser inmediata, pero podría demorarse hasta 30 días en casos de revisión manual.

Sistema de "fronteras inteligentes" en la Unión Europea

Aunque no garantiza la entrada —las autoridades fronterizas tienen la última palabra—, su ausencia impedirá el embarque en vuelos o ferries hacia la UE.

Estos sistemas representan un cambio significativo en las reglas de viaje post-pandemia y post-Brexit, con el Reino Unido introduciendo su propio Electronic Travel Authorisation (ETA) en reciprocidad, que desde abril de 2025 exige un permiso similar a europeos para entrar en el país.

El Gobierno habilitó a una aerolínea española para operar en Argentina

Cinco años después del Brexit, estos requisitos han complicado los viajes, eliminando el acceso libre de británicos a la UE y viceversa, con impactos en el turismo, los negocios y las visitas familiares.

Expertos advierten que el EES podría causar "caos" inicial en fronteras, similar a las colas vistas en Dover tras el Brexit, recomendando a los viajeros llegar con horas extras de antelación y verificar pasaportes con al menos seis meses de validez.

Sin embargo, no todos los viajeros están sujetos a estas normas. Una lista exhaustiva de exenciones, basada en regulaciones oficiales de la UE, incluye categorías específicas que permiten evitar el registro biométrico del EES y, en muchos casos, el ETIAS.

Entre los exentos destacan:

- Nacionales de países europeos que utilizan el EES, así como de Chipre e Irlanda.

- No europeos con tarjetas de residencia que sean familiares directos de ciudadanos de la UE.

- No europeos con tarjetas de residencia o permisos que les permitan viajar por Europa como ciudadanos de la Unión Europea UE.

- Viajeros no europeos en transferencias intracorporativas, investigación, estudios, formación, servicio voluntario, intercambios educativos o au-pairing.

- Titulares de permisos de residencia y visados de larga duración.

- Nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino, y titulares de pasaportes emitidos por el Vaticano o la Santa Sede.

- Personas exentas de controles fronterizos o con privilegios especiales, como jefes de estado, diplomáticos acreditados y trabajadores transfronterizos.

Entrada y salida de la UE

La Unión Europea impulsa un plan de 'Muro Antidrones' ante las amenazas rusas: de qué se trata y cuáles son sus objetivos

- Diplomáticos en estancias cortas (pueden estar exentos bajo ciertas condiciones).

- Miembros de fuerzas armadas en misiones de la OTAN o la Asociación para la Paz.

- Personas que no cruzan fronteras externas solo en puntos de cruce y horarios fijos.

- Titulares de permisos válidos de tráfico fronterizo local.

- Miembros de tripulaciones de trenes de pasajeros y mercancías en viajes internacionales.

- Personas con Documentos de Tránsito Ferroviario Facilitado válidos, siempre que viajen en tren sin desembarcar en territorio de la UE.

Además, británicos con derechos de residencia post-Brexit en la UE están exentos del ETIAS, aunque podrían beneficiarse de acuerdos para usar e-gates electrónicos en aeropuertos europeos, como negocia el gobierno de Rishi Sunak.

“ETA UK”, el nuevo permiso exento de visa para ingresar al Reino Unido

Para los viajeros afectados, es crucial prepararse: solicite el ETIAS con antelación a través del sitio web oficial de la UE, verifique si su pasaporte es biométrico (necesario para el EES) y considere apps móviles para rastrear tiempos de espera en fronteras.

Expertos recomiendan viajar fuera de picos vacacionales para minimizar demoras, y estar al tanto de actualizaciones, ya que el rollout del EES se extenderá gradualmente durante seis meses. Estos cambios subrayan una era de viajes más regulados, donde la planificación es clave para evitar sorpresas en las fronteras europeas.