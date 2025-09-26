“Fronteras inteligentes”, el nuevo sistema de control migratorio que implementará la Unión Europea en 2026

La Unión Europea comenzará implementar el sistema de “fronteras inteligentes” EES (Entry-Exit System, por sus siglas en inglés) a partir del 10 de abril del 2026 en los 29 países que actualmente componen el espacio Schengen, 25 miembros de la eurozona más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El nuevo método digital registrará de forma automatizada los ingresos y egresos de más de 450 millones de personas y sustituirá el sellado manual de pasaportes.

El mecanismo de innovación tecnológica, se instaurará en fases de seis meses: primero en aeropuertos, en segunda instancia en pasos terrestres y, por último en terminales portuarias.

El nuevo modelo proporcionará datos fiables en tiempo real y permitirá identificar con mayor eficacia a autores de delitos transnacionales y/o en casos de migración irregular. Como así también, aquellos viajeros que permanezcan más tiempo del permitido o pasajeros que intenten hacer uso de documentación migratoria falsa.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, sostuvo que “esta medida moderniza la gestión de las fronteras para que los viajes sean más seguros, fluidos y eficientes, al reducir los tiempos de espera y agilización de controles”.

El Ministerio del Interior español destinó una onerosa suma de 83 millones de euros para adaptar todos sus puestos fronterizos a las nuevas disposiciones del sistema EES de “fronteras inteligentes”.

- El documento físico continúa siendo necesario, pero ya no recibirás un sello al entrar o salir del Espacio Schengen

- El control se realizará por medio de escaneo biométrico: rostro y huellas

- Los tiempos de espera disminuyen y se refuerza la seguridad migratoria digital, reduciendo errores humanos o registros falsificados

La desaparición del pasaporte como registro identificatorio en la Unión Europea (UE), marcará el fin de una era y el inicio de las “fronteras inteligentes”. Aunque algunos lamentarán la pérdida del recuerdo tangible, este cambio se propone como meta la adaptación a un nuevo paradigma.

Aeropuerto de Barajas, España

Hasta abril de 2026 convivirán ambos sistemas, pero a partir de esa fecha el sellado manual desaparecerá de manera definitiva.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de control migratorio “fronteras inteligentes" de la Unión Europea?

Los datos de los viajantes quedarán almacenados en un sistema digital que recabará datos personales precisos de cada uno de ellos: huellas dactilares, fecha y lugar de entrada y salida, resolución adoptada por las autoridades nacionales.

Desde el Ministerio del Interior de España argumentaron que “es un sistema tecnológico avanzado, diseñado para registrar información de los viajeros no europeos que atraviesan las fronteras exteriores del Espacio Schengen”.

Además de verificarse la aplicación del acervo Schengen, son evaluadas, de forma quinquenal, las medidas que los Estados miembros de la UE aplican en las fronteras exteriores, el restablecimiento de controles en las fronteras interiores, el Sistema de Información Schengen (SIS), la protección de datos y las políticas de cooperación.

