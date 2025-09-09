El RENAPER habilitó un chatbot para consultar si tu pasaporte tiene fallas de impresión

El RENAPER habilitó una herramienta de verificación en su chatbot oficial ante la detección de fallas en numerosos lotes de pasaportes pertenecientes a viajeros argentinos, para llevar a cabo el chequeo correspondiente del documento consular. Es en el marco de un aluvión de devoluciones, que implicó la revisión de más 200 mil visados que se encuentran bajo revisión y, se estima que alrededor de 6.000 unidades se encuentran alcanzadas por la problemática que se convirtió en un contratiempo internacional.

El Registro Nacional de las Personas la describió como un defecto “invisible al ojo humano” y sólo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios, ya que “la tinta no reúne las condiciones requeridas”.

Fallas en pasaportes argentinos: alertan por un error de seguridad y piden su devolución

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Gobierno nacional aseguraron que “nadie se quedó sin pasaporte”. En este sentido, aclararon que cuando se registra la falla en Migraciones, se notifica el problema, se autoriza al connacional a continuar utilizando su pasaporte y, por último, se comienza la tramitación para la emisión de un nuevo documento.

RENAPER

Los pasaportes emitidos en los últimos años, especialmente en consulados del exterior, tienen más probabilidades de estar comprometidos.Los documentos impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser verificados, aunque el riesgo es menor.

¿Qué series de pasaportes se encuentran afectados por la falla de impresión?

Si tu pasaporte se encuentra afectado por la falla registrada en el lote de documentos, se debe concurrir a la oficina del Renaper para entregarlo y, allí lo revisarán y, si está dañado, te entregarán un pasaporte nuevo sin costo alguno.

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Pasaportes argentinos defectuosos: cientos de libretas con fallas ya fueron reportadas en aeropuertos y consulados

Si bien la falla principal no se ve a simple vista, cualquier desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas puede ser un indicio de que conviene realizar la verificación.

Además, las autoridades del RENAPER junto a Migraciones y Cancillería, recomendaron llevar adelante la revisión del sello holográfico. Como así también, se le solicitó a los pasajeros cerciorarse de que la foto del titular esté completa y sin alteraciones de ningún tipo, aunque estos elementos no garanticen la detección de la falla de impresión.

RENAPER: web oficial

Miles de argentinos deberán devolver pasaportes por una falla que les impide viajar

Qué hacer si tu pasaporte está afectado por la falla de impresión