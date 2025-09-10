La Vicejefatura de Gabinete del Interior a través de su cuenta oficial de la red social X, informó que en caso de que los pasajeros argentinos tengan un viaje programado dentro de los próximos 7 días y su pasaporte presente alguna falla, podrán dirigirse a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de la empresa Buquebus. Allí, podrán realizar la verificación y de ser necesaria, la reposición inmediata de forma gratuita.

Desde el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) indicaron que la revisión no implica necesariamente que el documento esté defectuoso, sino que su impresión se encuentra dentro de las tandas que presentaron anomalías en la tinta.

El RENAPER habilitó un chatbot para consultar si tu pasaporte tiene fallas de impresión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En caso de que el ciudadano deba realizar un nuevo pasaporte el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y encabezado por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, precisó que “en caso de reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas”, a través de un comunicado publicado en la plataforma ex Twitter.

Fallas en pasaportes argentinos: dónde tramitar la reposición inmediata

En el caso de los argentinos que no tengan una fecha de viaje inmediata, pero deseen llevar a cabo el proceso de observación de su pasaporte nacional, deberán concurrir al Centro de Documentación Rápida (CDR), ubicado en Av. Paseo Colón 1093 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En tanto que, en el caso de aquellos habitantes del territorio argentino que residan en el interior del país, podrán efectuar la gestión en el Centro de Documentación o en el Registro Civil más cercano a su domicilio.

Fallas en pasaportes argentinos: alertan por un error de seguridad y piden su devolución

¿Dónde se encuentran situados los Centros Integrales de Documentación en todo el país?

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, las 24 hs.

⁠⁠EZEIZA - Ministro Pistarini: todos los días, las 24 hs.

⁠⁠MENDOZA - Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

CÓRDOBA - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

ROSARIO - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

⁠⁠SALTA - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

CABA - Buquebus: de lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19h.

Chatbot RENAPER

Pasaportes argentinos defectuosos: cientos de libretas con fallas ya fueron reportadas en aeropuertos y consulados

¿Cómo funciona el chatbot del RENAPER por las fallas de impresión en los pasaportes?

El RENAPER oficializó la creación de un chatbot del organismo para los usuarios puedan realizar sus consultas de forma online por medio de la línea de WhatsApp (+54 9 11 5126-1789) una nueva opción que permite a los ciudadanos ingresar el número de su pasaporte y verificar si el documento de viaje requiere revisión.

El Registro Nacional de las Personas recuerda que la verificación y, en caso de corresponder, la reposición del pasaporte se realizan en el acto y de manera gratuita, garantizando así que cada ciudadano cuente con un documento de viaje válido para su próximo traslado.

PM/ff