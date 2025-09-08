Fallas en pasaportes argentinos: alertan por un error de seguridad y piden su devolución

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) enfrenta una crisis institucional tras confirmarse que miles de pasaportes argentinos emitidos entre 2023 y 2024 presentan fallas de seguridad que podrían impedir a los ciudadanos viajar al exterior. El problema fue detectado inicialmente en el Consulado argentino en San Pablo, donde se entregaron pasaportes defectuosos a residentes en Brasil. El error, según confirmaron fuentes oficiales, se originó en la tinta negra de seguridad, suministrada por una empresa alemana que desde hace 12 años provee insumos exclusivos para la impresión de libretas.

Una falla invisible que alerta a Migraciones

El defecto es indetectable a simple vista y solo aparece bajo los escáneres de los aeropuertos, lo que genera complicaciones en los controles migratorios internacionales. Según especialistas consultados, el inconveniente podría incluso afectar la seguridad del pasaporte argentino, documento que actualmente permite el ingreso sin visa a más de 170 países.

Desde el Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, aseguraron que el episodio se trató de un “incidente” puntual ya resuelto: “Una vez registrada la falla, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron los protocolos correspondientes. La producción continúa con normalidad”, explicaron desde el Renaper.

El organismo también informó que, en coordinación con Migraciones y la Cancillería, se implementaron medidas para que, en caso de detectarse un documento con problemas, se valide la legalidad del pasaporte y se gestione de inmediato la reposicón gratuita.

El pedido de devolución en el exterior

El Consulado argentino en San Pablo envió correos electrónicos a los ciudadanos alcanzados, solicitándoles que devuelvan sus pasaportes para realizar la verificación correspondiente. En caso de confirmarse la irregularidad, se otorga una nueva libreta.

En Argentina, es el propio Renaper el que notifica a los titulares para retirar el ejemplar defectuoso y reemplazarlo por uno válido.

Cómo identificar los pasaportes afectados

El Renaper publicó los números de serie comprometidos. Los pasaportes con fallas corresponden a la serie “AAL”, en los siguientes rangos:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si bien no todas las libretas emitidas en esos rangos son defectuosas —el error fue aleatorio—, se recomienda a los ciudadanos verificar su numeración y, en caso de recibir una notificación, acercarse al consulado o delegación del Renaper.

Consecuencias políticas y sociales

El incidente generó un fuerte malestar en los consulados y abrió un frente de críticas en el Congreso, donde opositores ya pidieron informes oficiales sobre la magnitud de la falla. Además, preocupa el impacto diplomático, dado que la validez internacional del pasaporte argentino es un activo estratégico para la movilidad global de los ciudadanos.

Por ahora, no hay un número oficial de cuántos pasaportes están comprometidos, aunque fuentes gubernamentales admiten que la cifra es “miles de ejemplares”. El caso pone bajo la lupa la gestión del Renaper y deja expuesto al Estado argentino ante un problema que afecta de manera directa a quienes necesitan viajar por motivos de trabajo, estudio o residencia en el exterior.