Santa Fe: imputaron a un correntino por robar más de $4,5 millones en dos estudios jurídicos y contables

Un hombre domiciliado en la provincia de Corrientes fue formalmente imputado por el delito de “robo (en dos hechos), en concurso real” en la ciudad de Malabrigo, Santa Fe. Se trata de Jorge Pablo Skromeda, de 52 años, a quien se le atribuye haber sustraído una importante suma de dinero y joyas.

Según la imputación del fiscal Norberto Ríos, los robos sucedieron en la madrugada del 31 de agosto de 2025. Skromeda habría ingresado, tras forzar puertas y trabas de seguridad, a dos propiedades vecinas ubicadas sobre calle Corrientes: el Estudio Jurídico Franco (al 800) y un Estudio Contable (al 820).

Robo en dos estudios y millonario botín

De ambos lugares, el delincuente sustrajo una suma de $4.595.450 en efectivo y joyas, incluyendo pulseras, anillos y cadenas. El fiscal Ríos afirmó que la evidencia en su contra es "muy fuerte para el grado de probabilidad", debido a que tras su aprehensión se encontraron elementos robados de esos lugares.

Prisión preventiva por peligro de fuga y pedidos de captura

En la audiencia, las partes acordaron la prisión preventiva como medida cautelar más gravosa. El fiscal justificó la decisión señalando el peligro de fuga, teniendo en cuenta los antecedentes del correntino.

Ríos reveló que el imputado tiene pedidos de captura en otras jurisdicciones. Mencionó un pedido de captura de la provincia de Corrientes, y otro pedido de captura del año 2023 de la provincia de Buenos Aires por un "robo calificado".

La defensa del acusado y el aval del juez

Por su parte, Jorge Pablo Skromeda negó rotundamente tener pedidos de detención activos de ninguna provincia. Relató que, al descender de un ómnibus en la capital de Corrientes, la Policía Federal lo detuvo aduciendo que tenía un pedido de captura activo, pero que fue liberado dos horas después tras corroborarse que no existían causas.

No obstante, el juez penal Gonzalo Basualdo avaló el acuerdo alcanzado, citando el riesgo procesal y los pedidos de captura mencionados por el fiscal. El magistrado consideró que el acuerdo se encuentra dentro del marco legal, y dispuso la prisión preventiva de Skromeda.

La Justicia prioriza la protección de la investigación

El dictamen de prisión preventiva por parte del juez Gonzalo Basualdo sobre el correntino Jorge Pablo Skromeda se basa en la necesidad de proteger la investigación.

A pesar de que el acusado negó la vigencia de los pedidos de captura, el fiscal logró convencer al magistrado de que el riesgo de fuga era inminente, dado el valor del botín y los antecedentes del imputado en otras provincias, incluyendo Corrientes y Buenos Aires.