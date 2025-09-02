Condenaron a un joven a seis años de prisión por el abuso sexual de su amiga en Corrientes

La Justicia correntina dio a conocer una sentencia por un delito grave: Maximiliano Rivas fue condenado a seis años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal agravado de una joven con la que mantenía una relación de amistad. El hecho se denunció en el año 2018, y la sentencia fue confirmada este 1 de septiembre de 2025.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Penal N° 2, que estuvo integrado por el doctor Román Facundo Esquivel en la presidencia y los vocales, doctor Ariel Héctor Gustavo Azcona y la doctora Rosa Elizabeth Ascona.

Los detalles de la condena

El acusado, Maximiliano Rivas, fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, previsto y penado por el Art. 119 del Código Penal, en calidad de autor material.

En la causa intervinieron la doctora María Marta Correa por la Defensa, la doctora Mirta Liliana Gómez por la querella y el Fiscal del Tribunal, doctor Jorge Omar Semhan. La sentencia de seis años de prisión se dictó después de una investigación que se extendió por varios años.

El hecho denunciado en 2018

Según la denuncia, el hecho ocurrió en agosto de 2018. La víctima, que mantenía una relación de amistad con el acusado, se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con él y otros amigos en el parque Camba Cuá, en la capital correntina.

En un momento, la joven relató que se sintió descompuesta y se quedó dormida totalmente vestida. En ese contexto, el imputado habría aprovechado la situación para atacarla sexualmente, lo que fue denunciado por la víctima en los días posteriores a lo ocurrido.

Una sentencia que pone fin a un largo Proceso Judicial

La condena a Maximiliano Rivas pone un punto final a un largo proceso judicial iniciado en 2018. El fallo de la justicia de Corrientes se basa en las pruebas presentadas y en la denuncia de la víctima, y reafirma el compromiso de los tribunales con los delitos de abuso sexual.

La sentencia de seis años de prisión es una clara señal de que este tipo de delitos no quedan impunes y que la justicia busca proteger a las víctimas.