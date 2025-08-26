Justicia en Corrientes: condenaron a 13 años de prisión a un joven por robo de celulares con arma blanca

La Justicia de la ciudad correntina de Paso de los Libres, a través de un acuerdo de juicio abreviado, condenó a 13 años de prisión a Daniel Alejandro Cardozo, de 19 años, alias "Patito". El fiscal Facundo Sotelo (UFIC), fue quien impulsó el acuerdo que terminó homologado por el juez de Garantías, Gabriel Aldaz.

Salud en Corrientes: descartan la presencia de fentanilo y advierten un recorte nacional de $30.000 millones

Las investigaciones del fiscal Sotelo hallaron a Cardozo autor penalmente responsable de los delitos de robo simple, robo agravado por el empleo de arma blanca y encubrimiento por receptación dolosa. El joven fue representado en el proceso por la defensora oficial María Soledad Fresneda.

Una serie de hechos con amenazas a víctimas vulnerables

El primero de los tres hechos que se le imputan a "Patito" ocurrió el 15 de mayo de 2024. A las 18:20, abordó en un descampado a una mujer que caminaba con su hijo de dos años y le exigió su celular.

Tres días después, Cardozo perpetraría un ataque similar, pero esta vez con un cuchillo en mano, a tres adolescentes de 13 años. Cuando una de las víctimas se resistió, el joven la amenazó con "hincarla" si no le entregaba el teléfono.

El tercer delito ocurrió el 23 de mayo, cuando Cardozo adquirió un celular que había sido robado en un ilícito anterior, a sabiendas de su origen.

La Justicia correntina sancionó a adolescentes que usaron IA para crear imágenes sexuales de sus compañeras

El fiscal Sotelo logró dilucidar la ruta del dispositivo, que había sido sustraído días antes por dos sujetos que amenazaron a una mujer con lastimar a sus hijos si no les entregaba su celular.

Las pruebas en contra del delincuente y la sentencia firme

La sentencia se basó en una serie de pruebas contundentes, que incluyeron el testimonio en Cámara Gesell de una de las adolescentes, la identificación de las víctimas, filmaciones de la Oficina de Monitoreo de la ciudad y las pericias psiquiátricas a las víctimas y al propio delincuente.

La defensa de Daniel Alejandro Cardozo renunció a los plazos procesales, por lo que la sentencia quedó firme y ya se dio intervención al Juzgado de Ejecución de Condena.