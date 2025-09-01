Formosa: incautaron 100 mil atados de cigarrillos de contrabando

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 100 mil atados de cigarrillos sin aval aduanero en Formosa, según informó oficialmente.

Operativo

El procedimiento se originó en horas de la noche del domingo, cuando efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa” avanzaron ante la reunión de información sobre un posible acopio y transporte de mercadería de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, según indicó un comunicado de la fuerza.

Los uniformados de dicha Unidad Táctica y con apoyo de personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” se desplegaron sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el acceso a la localidad formoseña de Tatané.

En ese lugar identificaron un camión de cargas generales que circulaba desde la ciudad de Formosa. Al momento del correspondiente control, los gendarmes hallaron “anomalías en la documentación de la carga presentada por el conductor, como así también, irregularidades en el precinto de seguridad colocado”.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía N° 1 de Formosa, los funcionarios procedieron a la requisa del semirremolque.

“Contrabando”

Así se constató “200 cajas de cigarrillos de origen extranjero equivalentes a 100.000 atados de cigarrillos trasladados de contrabando”.

“El avalúo de la mercadería asciende a 156.200.000 pesos”, precisa el parte oficial.

El juez ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, dos teléfonos celulares, la detención del chofer de nacionalidad paraguaya y la intervención de personal de ARCA delegación Formosa.