Caso Cebra: procesaron al empresario Braian Obregón con prisión preventiva, pero logró la domiciliaria

La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento contra el empresario chaqueño Braian José Obregón, propietario de Cebra Phone, acusado de encubrimiento de contrabando agravado y lavado de activos agravado. La resolución establece que deberá cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, mientras que su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, fue procesada por los mismos delitos pero continuará el proceso en libertad.

De acuerdo al fallo, Obregón fue considerado presunto autor de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad (artículo 874 del Código Aduanero) en concurso real con lavado de activos agravado (artículo 303 incisos 1 y 2 del Código Penal). Para la magistrada, las pruebas reunidas acreditan los riesgos procesales y justifican mantenerlo bajo detención, aunque bajo control domiciliario.

La jueza dispuso que Obregón permanezca en su domicilio con una tobillera electrónica, prohibición de salidas y restricción de ingreso de personas ajenas a su núcleo familiar y a su defensa técnica. Además, deberá presentar una lista con los familiares autorizados a visitarlo.

El Caso Cebra

La investigación se originó meses atrás cuando el fiscal federal Patricio Sabadini detectó un notorio desfasaje entre los ingresos declarados por Obregón y el patrimonio que exhibía públicamente, con viajes internacionales, vehículos de lujo, entre ellos un BMW violeta, y costosos artículos personales.

En el marco de los allanamientos realizados en Resistencia y Paso de la Patria, se secuestró mercadería sin aval aduanero en un depósito de Cebra Phone: más de 200 iPhone, cientos de dispositivos electrónicos, indumentaria deportiva de marcas internacionales, paletas de pádel y hasta productos eróticos. Solo en artículos Apple, la valuación preliminar supera los 200 mil dólares.

Asimismo, en los comercios ligados al empresario se constató el uso de criptomonedas como medio de pago, lo que derivó en alertas a la Unidad de Información Financiera (UIF) por posibles maniobras de lavado de activos.

Apelación en marcha

Pese a que la resolución fijó la modalidad de prisión domiciliaria, el fiscal Patricio Sabadini ya adelantó que apelará la decisión, al sostener que la magnitud del caso y la gravedad de los delitos ameritan que Obregón cumpla la preventiva en una unidad carcelaria.