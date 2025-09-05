Tragedia en Corrientes: una joven de 20 años murió en un siniestro vial y otra está grave

Una trágica noticia conmocionó a la ciudad de Corrientes tras conocerse la muerte de una joven de 20 años a causa de un siniestro vial. El fatal accidente ocurrió en la tarde de ayer en la intersección de las calles Tacuarí y Lavalle, y dejó también a otra joven con lesiones de consideración.

Caso Melchiori: la Justicia amplió las restricciones y el excomisario quedó bajo control estricto

El incidente, cuyas causas aún se investigan, ocurrió alrededor de las 13:30, cuando un automóvil marca Chevrolet Corsa, conducido por Juan Marcelo Zaracho de 49 años, y una motocicleta Honda Wave 110cc., en la que se trasladaban dos jóvenes, colisionaron de manera violenta.

Las víctimas y la trágica dinámica del siniestro

La motocicleta era guiada por Oriana Ojeda, de 19 años de edad, quien iba acompañada por Gimena Meza, de 20 años. Tras el impacto, ambas ocupantes del rodado menor fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas de urgencia al Hospital Escuela.

Corrientes: ingresaron a la Municipalidad de San Isidro y se llevaron una millonaria suma de dinero

Lamentablemente, en la madrugada del jueves, Gimena Meza, quien viajaba como acompañante, no pudo resistir las graves lesiones sufridas y falleció. Por su parte, la conductora, Oriana Ojeda, se encuentra internada con lesiones de consideración.

Investigación en curso y acciones policiales

Efectivos de la Comisaría Quinta Urbana tomaron conocimiento del hecho y se dirigieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La investigación está ahora a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que busca determinar las circunstancias exactas del siniestro vial.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias de rigor en la citada dependencia, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades en el trágico accidente que le costó la vida a una joven.