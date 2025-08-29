Corrientes: ingresaron a la Municipalidad de San Isidro y se llevaron una millonaria suma de dinero

Un hecho delictivo con un botín millonario sacude a la pequeña localidad correntina de San Isidro. Delincuentes ingresaron a la sede de la Municipalidad y robaron aproximadamente 22 millones de pesos en efectivo.

El robo fue descubierto en la mañana de este jueves por el secretario de Hacienda, quien alertó a la Policía local.

Fuentes policiales informaron a Perfil NEA que, por jurisdicción, la denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de la vecina ciudad de Goya. La investigación avanza para intentar dar con los autores del ilícito.

Un robo en circunstancias misteriosas

Los autores del hecho ingresaron al edificio tras cortar una reja y forzar el acceso principal. Sin embargo, lo que más llama la atención son las extrañas circunstancias del robo.

Según fuentes de la investigación, en el momento del hecho no funcionaban el servicio de internet ni las cámaras de seguridad del edificio, lo que complica el rastreo de los delincuentes.

El dinero había sido retirado el día anterior de una entidad bancaria de Goya por el Secretario de Economía del municipio. Aún más sorprendente es que el millonario botín no se encontraba resguardado en una caja fuerte, sino en una caja común dentro de las oficinas del área de Economía, en el primer piso del edificio comunal, precisó El Litoral.

El dinero estaba destinado al pago de proveedores y trabajadores, lo que agrega un factor de gravedad al hecho, ya que su faltante podría complicar las operaciones financieras del municipio.

Un fuerte golpe a las finanzas del municipio y la tarea de la Justicia

El robo millonario a la Municipalidad de San Isidro representa un fuerte golpe a las finanzas del municipio y pone en el centro del debate las medidas de seguridad para resguardar los fondos públicos.

La inusual situación de que las cámaras y el internet no funcionaran, sumado a la falta de una caja fuerte, plantea interrogantes que la justicia deberá responder.

Mientras tanto, la investigación policial avanza para dar con los responsables y recuperar un monto de dinero vital para el correcto funcionamiento de la gestión local.