Aduana: el Senasa impidió el ingreso a Corrientes de 111 kilos de salchichas provenientes de Brasil

En un control de rutina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) impidió el ingreso a Corrientes de 111 kilogramos de salchichas que eran transportadas de manera ilegal desde Brasil. El hallazgo se produjo en el área de pasajeros y equipajes del Puente Internacional Santo Tomé-São Borja.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa que, al inspeccionar un vehículo particular, constataron que la mercadería transportada era de ingreso prohibido, según lo establecido en las resoluciones que buscan preservar las condiciones zoosanitarias del país y proteger la salud pública.

De acuerdo al acta labrada, el transporte de productos de origen animal sin autorización implica un alto riesgo de introducción de enfermedades exóticas, por lo que la mercadería fue inmediatamente decomisada y desnaturalizada.

El Senasa informó que este tipo de operativos se intensifican para fortalecer el control en los pasos fronterizos internacionales. El objetivo es preservar la sanidad animal y vegetal, resguardar la producción agropecuaria argentina y el comercio legal.

Entre los productos provenientes del exterior cuyo ingreso al país se encuentra prohibido figuran cárnicos, lácteos, frutas y hortalizas, entre otros.

La importancia de los controles sanitarios en las fronteras para proteger la producción nacional

El operativo en el puente de Santo Tomé es un claro ejemplo de la importancia de los controles sanitarios en las fronteras de Argentina. El trabajo del Senasa es fundamental para resguardar la producción agropecuaria nacional, protegiéndola de posibles enfermedades que podrían ingresar a través de productos ilegales.

La incautación de las salchichas transportadas sin autorización es una acción necesaria para proteger la sanidad del país y la salud de la población, reafirmando el compromiso del organismo con la seguridad alimentaria.