Caso Melchiori: la Justicia amplió las restricciones y el excomisario quedó bajo control estricto

El expediente judicial que involucra al comisario Daniel Augusto Melchiori sumó en las últimas horas una resolución clave. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, a cargo del juez Rodolfo Lineras, amplió las medidas de protección en el marco del hábeas corpus colectivo promovido por la Asociación Civil Todo por Todos, que cuestiona el accionar del exjefe policial.

Según la disposición, Melchiori tiene prohibido durante seis meses acercarse a menos de 500 metros de la comisaría de Taco Pozo y de las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe, la jueza de Paz Silvia Arias y la ciudadana Leila Wakim. Tampoco podrá contactarlas por ningún medio ni realizar conductas que puedan interpretarse como hostigamiento o intimidación.

Arma entregada y cambio de residencia

En cumplimiento de la orden judicial, el excomisario hizo entrega de su pistola Tanfoglio 9 mm, junto con dos cargadores y 12 municiones, que fueron remitidos a la División Arsenal de la Policía.

Además, abandonó la vivienda de servicio ubicada junto a la seccional de Taco Pozo y se trasladó con sus pertenencias a un domicilio particular en el barrio Progreso de la misma localidad.

La ampliación de las restricciones ocurre tras la audiencia realizada días atrás en Sáenz Peña, donde médicos voluntarios, funcionarios y magistrados brindaron duros testimonios contra Melchiori. Los denunciantes relataron detenciones arbitrarias, episodios de violencia y hostigamiento, y señalaron que en algunos procedimientos el excomisario habría actuado bajo los efectos del alcohol.

La jueza de Paz de Taco Pozo sostuvo que llegó a temer por su seguridad, mientras que el fiscal Marcelo Soto aseguró que no logró comunicarse con Melchiori durante varias horas en el día de los incidentes. A ello se sumó la declaración de una mujer que afirmó haberlo visto dentro de la comisaría, pese a la prohibición judicial vigente.