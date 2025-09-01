Consejos para que un viaje en avión con niños no sea traumático en los aeropuertos

Un viaje en familia es una de las experiencias más gratificantes, pero si ello implica pasar por uno o más aeropuertos y el grupo familiar está integrado por niños, esa experiencia puede convertirse en algo estresante.

Las filas largas, multitudes en los mostradores de checkin y despacho de equipajes, las demoras en las dársenas de seguridad y en los controles migratorios pueden alterar a cualquiera y más a los chicos, dependiendo de su nivel de “intensidad” (los hay mas tranquilos pero también hiperquinéticos, ya sabrán los padres).

Si es el primer viaje familiar con los niños o ya se han hecho varios, en todos los casos la planificación juega un rol importante y puede marcar la diferencia. Lo que muchos viajeros no saben es que existen empresas proveedoras de servicios de viajes premium, como Dragonpass, que facilitan esa planificación en el tránsito por un aeropuerto.

Consejos para un viaje ordenado

Consejos prácticos para viajar con niños sin contratiempos:

1. Evite las filas con Fast Track

Las largas filas de seguridad y migración son uno de los mayores desafíos para las familias. Quedarse quieto con bebés cansados o niños pequeños inquietos nunca es fácil y los retrasos pueden volverse estresantes rápidamente. Con Fast Track, puede usar filas prioritarias exclusivas en más de 190 aeropuertos de todo el mundo; evitar largas esperas en zonas concurridas, y pasar el control de seguridad de forma rápida y sin problemas. Esto significa menos tiempo haciendo malabarismos con maletas, cochecitos, refrigerios y pasaportes, y más tiempo para relajarse antes de su vuelo. En el aeropuerto de Ezeiza, particularmente, este corredor incluye los escáneres de seguridad y migraciones.

2. Planifique su viaje considerando las guarderías

Investigue qué servicios hay disponibles en su aeropuerto de salida. Muchas terminales cuentan ahora con zonas de ocio, salas familiares y restaurantes para niños, todo ello más accesible si ahorra tiempo en las filas de seguridad.

3. Empaque con inteligencia y mantenga las manos libres

Deje los artículos esenciales como toallitas húmedas, refrigerios, juguetes y tabletas a mano, en una pequeña maleta de mano o mochila. Recuerde: Fast Track le ayuda a pasar el control de seguridad más rápido, evitando hacer cola buscando un chupete o un biberón.

4. Viaje fuera de las horas pico siempre que sea posible

Menos gente y filas más cortas significan una experiencia más relajada para usted y sus hijos. Si su vuelo es en hora pico, el acceso rápido es aún más valioso, ya que le ayuda a evitar las zonas más concurridas de la terminal.

5. Mantenga a todos tranquilos y cómodos

Los aeropuertos pueden ser un entorno estresante para los niños pequeños. El acceso rápido le permite pasar ágilmente por las zonas más difíciles, para que pueda disfrutar de la sala VIP, tomar un refrigerio o explorar la terminal a su propio ritmo.

Razones para reservar con fast track

- Conveniente: Evite las filas y vaya directo al control de seguridad.

- Seguro: Evite las multitudes y mantenga a sus hijos cerca.

- Tranquilo: Menos espera, menos estrés, más tranquilidad.

- Fácil de reservar: Solo debe utilizar la aplicación de Dragonpass, seleccionar su aeropuerto y hacer la reserva.

Un consejo adicional: siempre calcule un tiempo extra, incluso con fast track. Esto le dará tranquilidad y facilitará el viaje, por si los pequeños necesitan un descanso o un refrigerio antes de embarcar.

Acceda a la aplicación de Dragonpass para reservar el acceso rápido antes de su próxima aventura familiar.

Cómo funcionan los carriles rápidos

Las filas rápidas son muy populares: ¿quién quiere hacer una cola larga y lenta cuando podría pasar rápidamente por el control de seguridad? En lugar de esperar en la fila, puede relajarse mientras espera su vuelo o disfruta de algo para comer.

Reservar una fila rápida agiliza todo y da tiempo para relajarse antes de embarcar. DragonPass ofrece filas rápidas en más de 75 ubicaciones, para que pueda evitar las colas y continuar con el viaje sin tener que esperar en esas interminables y serpenteantes filas.

El Pase Rápido (Fast Pass) en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini – Ezeiza está disponible en la terminal de salidas internacionales, salida internacional. Las reservas deben realizarse con al menos 12 horas de antelación y el costo es de US$ 19 por pase.

En el aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella de Córdoba no se brinda el servicio de pase rápido, pero si el uso de sala VIP, by AMAE Lounge, abierto de 6:30 a 22 todos los días. La tarifa es de US$ 55 por pase.

En https://dragonpassgo.com/ se pueden encontrar todos los aeropuertos donde se brindan estos servicios.