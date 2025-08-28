Panamá propone el Black Weekend con descuentos de hasta el 70% en más de 20.000 marcas

Se trata de uno de los eventos de compras más famosos de América latina, el Panamá Black Weekend 2025 que se desarrollará en la ciudad de Panamá del 3 al 5 de octubre, días en los que 3.000 comercios en 16 centros comerciales del país ofrecerán descuentos de hasta el 70% en más de 20.000 marcas, una oportunidad increíble para el turista internacional de complementar su viaje con una experiencia de compras única.

Quienes viajen por Copa Airlines, que tiene al aeropuerto de Tocumen como su Hub de las Américas desde el que parten todas las conexiones hacia 90 destinos distintos, tienen como alternativa acceder a la propuesta del Panamá Stopover, una parada en la capital panameña sin costo adicional en la tarifa aérea, que se podrá extender desde 24 horas hasta 7 días, a la ida o al retorno de su viaje.

El Black Weekend

Organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá, esta edición del Panamá Black Weekend busca posicionar nuevamente al país como destino líder de turismo de compras en la región.

Los centros comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, Altaplaza Mall, Balboa Boutiques, Atrio Mall, Santiago Mall, Town Center, Soho Mall, Centro Comercial Los Pueblos Juan Diaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.

Con el impuesto de venta más bajo de la región (7%), Panamá se posiciona como un destino ideal para quienes buscan aprovechar al máximo su presupuesto. A esto se suma una infraestructura moderna, conectividad aérea de primer nivel y múltiples ventajas para el turista, como precios competitivos, entretenimiento familiar, gastronomía internacional, opciones para todos los bolsillos y cupones exclusivos para visitantes extranjeros.

Sin visado

Además, no se requiere visado para ingresar al país, lo que facilita aún más la planificación del viaje. Y gracias al programa Free Stopover, puedes quedarte hasta siete días en Panamá sin costo adicional y disfrutar dos destinos al precio de uno.

“El Panamá Black Weekend se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan las mejores ofertas en moda, tecnología, accesorios y más”, destacó Gloria de León, ministra de Turismo de Panamá. “Es una experiencia que combina grandes descuentos con la comodidad, seguridad, variedad y oferta cultural que solo Panamá puede ofrecer.”

Con esta edición del Panamá Black Weekend, el país no solo busca impulsar su economía y el sector retail, sino también consolidarse como una capital regional del shopping.