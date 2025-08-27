Ellas vinieron como todas las temporadas pero este año marcaron un récord histórico: 2.110 ballenas francas

El relevamiento forma parte del programa científico de seguimiento de la especie y registró 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías. La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores: en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares y en 2023, 1.237.

“Estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo”, destacaron desde el equipo científico.

Extensión de la temporada

La notable presencia de ballenas llevó a las autoridades municipales y provinciales a analizar la extensión de la temporada a partir de 2026, con el objetivo de iniciarla un mes antes para potenciar la actividad, considerada una de las más importantes para el turismo de Chubut.

En paralelo, Puerto Madryn anunció un programa de promociones y descuentos especiales vigentes hasta el 15 de diciembre de 2025, en conjunto con el Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara Argentina de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés.

Entre las propuestas se incluyen tarifas reducidas en hoteles y hospedajes, beneficios en restaurantes y confiterías, rebajas en tiendas de productos regionales y atractivos descuentos en excursiones emblemáticas de la ciudad, como salidas de avistaje de ballenas —tanto costero como embarcado—, salidas de snorkel con lobos marinos, y experiencias de buceo.

Entre ellas, JetSMART lanzó una promoción exclusiva con hasta 30% de descuento en vuelos entre Buenos Aires y Trelew, aplicando el código promocional MADRYN en compras realizadas hasta el 8 de diciembre. El beneficio es válido para viajar todos los fines de semana, desde los viernes a las 10 am hasta los lunes a las 10 am, con al menos 10 días de anticipación en la compra.

La temporada de ballenas en Puerto Madryn se extiende de mayo a diciembre, pero los meses de mayor avistamiento son septiembre y noviembre, con un pico de actividad en octubre.

Toda la oferta de beneficios está disponible en una landing page de fácil acceso a través del sitio oficial del destino: https://madryn.travel/beneficios/

Es importante destacar que los servicios recomendados en esta guía están habilitados y disponibles según la información proporcionada en la página web oficial de Puerto Madryn.