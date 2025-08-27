Suspenden los tours de compras a Chile por amenazas tras el escándalo en Avellaneda

Las empresas de tours de compras decidieron suspender los viajes a Chile tras el escándalo en el partido Independiente-Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

"Hemos tomado la decisión de no viajar, de suspender estos viajes", confirmó Carlos, coordinador de una de las compañías del rubro.

Además señaló que ya hubo “rumores” y “audios de amenaza” de “romper las unidades” y “lastimar a los pasajeros" de empresas argentinas.

"De esta amenaza nos enteramos a través de colegas que están en Santiago de Chile", aseguró en declaraciones a Telefe Córdoba.

Amenazas

El coordinador contó también que esos “mensajes habían estado circulando a través de distintos grupos de WhatsApp en Chile” y que en ellos se afirmaba que “todo lo que corresponde a patente Argentina iba a ser destrozado" y que se iba a "lastimar a las personas por lo que pasó en Avellaneda entre la U de Chile e Independiente".

"Teníamos programados esta semana salida martes y jueves, que fue suspendida. Y una salida de la próxima semana también ha sido suspendida hasta que se calme esta cuestión de amenaza", precisó.



Y luego detalló: "Vamos a retomar recién los viajes a partir del 5 de septiembre".

Escándalo

El partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado al inicio del segundo tiempo cuando Independiente y Universidad de Chile igualaban 1-1 en Avellaneda debido a los violentos incidentes entre ambas hinchadas.