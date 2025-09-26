El Gobierno habilitó a una aerolínea española para operar en Argentina

El Gobierno autorizó a volar en el país a la aerolínea española World2Fly, del grupo Iberostar, especializada en vuelo chárter. La empresa ya opera en países como Colombia, Cuba y México.

Quedó establecido en la Disposición 33/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La disposición establece que la empresa española podrá "explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta: puntos en Europa, puntos en territorio del Reino de España, puntos intermedios, puntos en territorio argentino, puntos más allá y regreso".

La Subsecretaría explicó que la aerolínea solicitó la autorización en el marco de los convenios bilaterales entre ambos países para operar servicios regulares internacionales de transporte de pasajeros y cargas.

En su sitio World2Fly se presenta como una empresa con sede en Palma de Mallorca, nacida en 2020, que vuela desde Madrid a Colombia (Cali); México (Cancún); República Dominicana (Punta Cana, Santo Domingo y La Romana); Cuba (La Habana); Mauricio; y Tanzania (Zanzíbar). Además, opera desde Lisboa a Cancún y Punta Cana.

En desarrollo...

LT