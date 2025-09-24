Autorizan vuelos entre Lima, Buenos Aires, y Santiago de Chile.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía otorgó autorización formal a LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina para operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Lima – Buenos Aires – Santiago de Chile y regreso.

La aprobación fue establecida mediante la Disposición 32/2025, firmada el 18 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial. La empresa peruana solicitó oficialmente la explotación de estos servicios regulares, basándose en el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Argentina y Perú de 2006 y en un Memorándum de Entendimiento firmado en mayo de 2024, que constituyen el marco legal para operar en esta ruta.

Según la disposición, LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina fue designada por la autoridad aeronáutica peruana para brindar servicios regulares y no regulares hacia Argentina, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos correspondientes.

Además, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un dictamen favorable, mientras que el servicio jurídico del Ministerio de Economía avaló la legalidad del trámite.

Esta autorización se sustenta en la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) y los decretos 50/2019 y 599/2024, con el objetivo de cumplir compromisos bilaterales y fortalecer la conectividad internacional de Argentina conforme a la normativa vigente. En un contexto relacionado, a mediados de agosto el Gobierno autorizó a LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares internacionales en la ruta Santiago de Chile – Ezeiza – Miami, permitiendo a los pasajeros viajar desde Buenos Aires hacia Estados Unidos sin escalas, a través de un puente aéreo que inicia en la capital chilena.

La Disposición 23/2025, firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez el 13 de agosto y publicada en el Boletín Oficial, responde a un pedido formal de LATAM Airlines realizado en marzo en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Desde LATAM expresaron: “LATAM Airlines Group S.A. tiene intención de operar un nuevo vuelo diario en la ruta Santiago de Chile-Buenos Aires-Miami, en quintas libertades conforme los acuerdos bilaterales vigentes, sujeto a presentaciones y aprobaciones gubernamentales”. Añadieron que “esta potencial nueva ruta podría comenzar a fines de 2025 trazando un nuevo puente entre Chile, Argentina y Estados Unidos, aunque la fecha no se encuentra determinada”.

En mayo, la compañía reportó que esta iniciativa proyecta movilizar alrededor de 170 mil pasajeros al año. Los vuelos serán operados con aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, con capacidades de entre 271 y 300 asientos, incluyendo clases Business y Economy. La ruta está prevista para comenzar a partir del 1° de diciembre de 2025.

Con esta autorización, LAN Perú amplía su presencia en el mercado regional, ofreciendo más opciones de conectividad y fortaleciendo los lazos comerciales y turísticos entre los tres países. Se espera que los vuelos inicien a principios de 2026, sujetos a la programación operativa.