Flybondi confirmó vuelos chárter desde Córdoba a Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife y Maceió

Flybondi operará más de 280 vuelos chárter durante la próxima temporada de verano, lo que significa un 20% más de los que concretó en la anterior temporada (alrededor de 230). La low cost aclaró que estos vuelos chárter se complementarán con los vuelos regulares lo cual servirá para reforzar su oferta para la temporada alta veraniega.

Según la información brindada por Aviacionline, el foco principal estará en conectar ciudades del interior de Argentina con destinos turísticos de Brasil. La programación, que comenzará en enero de 2026, representa una apuesta estratégica para la compañía en el mercado de vuelos no regulares.

Vale aclarar que los vuelos chárter son servicios aéreos que las empresas no comercializan por los canales habituales ni están dentro de la programación corriente, sino que son contratados en toda su ruta por un tercero, en general, agencias de viajes u operadores mayoristas, con grupos de pasajeros que compran el servicio y a destinos comprendidos en itinerarios previstos.

Cuáles serán las rutas

En el verano, Flybondi volará desde tres ciudades del interior –Córdoba, Rosario y Salta– a destinos brasileños. Los vuelos confirmados son:

Desde Córdoba hacia Recife , Maceió , Florianópolis y Río de Janeiro .

hacia , , y . Desde Rosario hacia Maceió y Cabo Frío . Esta ruta marca el regreso de las operaciones de Flybondi a la ciudad santafesina.

hacia y . Esta ruta marca el regreso de las operaciones de Flybondi a la ciudad santafesina. Desde Salta hacia Florianópolis.

Adicionalmente, y como parte de su oferta para la temporada de cruceros, desde noviembre realizará también vuelos chárter entre Buenos Aires y Ushuaia y facilitará la conexión de pasajeros hacia la Antártida.

La temporada de verano pasada, Flybondi operó alrededor de 230 vuelos charter y este año incrementa su oferta en un 20%, con lo cual queda demostrado que esa unidad de negocio es clave para la aerolínea.

Con una flota actual de 14 Boeing 737-800 NG y un Airbus A320, Flybondi posee una cuota de mercado doméstico del 17%. La compañía, que comenzó a operar en 2018, ya transportó a más de 16 millones de personas.

Javier Soto, gerente Comercial de Flybondi, señaló que “los vuelos chárter son una vertical estratégica de nuestro negocio porque permiten que nos adaptemos a las necesidades específicas del mercado” y añadió que este tipo de operación “requiere procesos y formatos distintos a los de un vuelo regular, y que estamos desarrollando junto a los operadores de viajes con excelentes resultados desde hace tres años”.