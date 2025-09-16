Primavera en Córdoba 2025: A dónde ir y cuánto cuesta viajar a las fiestas más populares

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Las sierras se llenan de jóvenes que buscan música, naturaleza y celebración. Desde Villa Carlos Paz, Potrero de Garay, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa María y Villa Rumipal. Estos son algunos de los destinos más elegidos.

Desde hace años, los festejos reúnen estudiantes, jóvenes e incluso adultos que quieren recibir la primavera con alegría y amigos. Por eso, desde Perfil Córdoba se hizo un relevamiento de hoteles, airbnb, fiestas, transportes y el precio de la nafta, para determinar un aproximado de cuánto cuesta sumarse a esta escapada.

Te contamos los precios actualizados para planificar sin sorpresas.

Alojamiento: opciones para todos los bolsillos

Villa Carlos Paz. Airbnb ofrece departamentos céntricos y los cotiza desde arriba de los $105.000 (USD 71 al valor del dólar a $1.475) y cabañas para dos personas por $120.000 (USD 81). Si preferís hotel, podés optar por Palmas del Lago por $64.570 (desayuno incluido, hasta tres personas) o el Apart-Hotel Gibert’s House por $58.626 para dos.

Potrero de Garay. Una escapada frente al lago en Airbnb arranca en $376.000 (USD 255 al dólar a $1.475) por dos noches para dos personas. Para un plan más exclusivo, Del Sol a la Montaña EcoLodge ofrece estadías por $190.774 para dos adultos, con otras opciones que van de $200.000 a $500.000.

Embalse. Las cabañas comienzan en $200.000 por dos noches, mientras que casas como Casa Antonia (capacidad para más de seis personas) rondan los $385.217 por dos noches.

Santa Rosa de Calamuchita. Es el destino más accesible: cabañas para dos personas desde $58.000 y casas rurales para cuatro desde $74.000 por dos noches. En hotelería, el Hostel Ctalamochita tiene tarifas desde $70.000 por dos noches.

Fiestas: gratis, festival o VIP

Villa Carlos Paz. El clásico más masivo y gratuito del país se celebra el sábado 20 de septiembre en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque. Desde las 10 de la mañana habrá actividades recreativas en el Skatepark y a partir de las 14:00 comenzarán los shows en vivo. Con un agrilla variada, desde Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Los Caligaris y el cierre a cargo de DesaKTa2. Hasta eventos como competencias de BMX, rollers y skate.

Potrero de Garay. Se realiza la Fiesta Náutica. Un festival junto al lago con shows y zona VIP. Las entradas generales cuestan $30.000, mientras que las opciones VIP van de $40.000 (VIP Standing) a $150.000 (VIP Privilege con atención personalizada, carta de tragos, baños exclusivos y bengalas). Promoción especial: 4x3 y 5x4 en generales.

Embalse. Se presenta el Embalse Music Festival, con la entrada General a $15.000 por día y la VIP (mayores de 18): $25.000 por día. Abonos: $35.000 general, $60.000 VIP por los tres días.

Se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre con una grilla de lujo como LOS HERRERA, BRESH, Lauty Gram, Alejo Brizuel, Lucas PZO y Agus Maders, ROMBAI, Los Calientes, Jolgorio, De Party, Alejo Brizuela y Lucas Bustos B2B Lucas PZO.

Santa Rosa de Calamuchita. Conocido por las fiestas cercanas al lago libres y con entrada gratuita.

Cómo llegar y cuánto cuesta moverse

Si vas en colectivo interurbano (ida y vuelta por persona):

- Córdoba – Villa Carlos Paz: $10.000 (cada uno $5.000)

(cada uno $5.000) - Córdoba – Potrero de Garay: 22.500 (cada tramo $11.250)

(cada tramo $11.250) - Córdoba – Embalse: alrededor de $39.400 (cada uno $19.700)

(cada uno $19.700) - Córdoba – Santa Rosa de Calamuchita: $35.00 (cada uno $17.500)

Si viajás en auto (estimado total ida y vuelta, nafta súper a $1.200/litro):

- Villa Carlos Paz (36 km): $14.760 (cada tramo $7.380)

(cada tramo $7.380) - Potrero de Garay (90 km): $20.630 (cada $10.315)

(cada $10.315) - Embalse (120 km): $35.332 (cada tramo $17.666)

(cada tramo $17.666) - Santa Rosa (130 km): $25.450 (cada tramo $14.725)

Tip: Compartiendo el viaje entre cuatro personas, el gasto en combustible se reduce significativamente.

Presupuesto por persona

Si planeás viajar con amigos, compartiendo alojamiento entre cuatro personas y auto para dos noches, el presupuesto cambia bastante según el destino.

Compartiendo auto y alojamiento entre cuatro, un finde en Villa Carlos Paz ronda los $42.000 por persona (incluye nafta y alojamiento). Santa Rosa de Calamuchita es más accesible: unos $37.000 por persona para un fin de semana completo.

Si vas a festivales pagos, prepárate para gastar más: en Potrero de Garay el total llega a $111.000 por persona y en Embalse, uno de los festivales más convocantes, el gasto ronda los $86.000 por persona, considerando alojamiento compartido, transporte y entradas para dos días de música.

Si no podés salir de la ciudad…

Para quienes no pueden viajar por más de un día, las principales ciudades también se preparan para celebrar la llegada de la primavera. Desde propuestas culturales hasta festivales gratuitos al aire libre, hay opciones accesibles para disfrutar sin salir de la ciudad.

En Villa María se prepara Primavera Live, una propuesta libre y gratuita para recibir la estación más colorida del año. El evento será el domingo 21 de septiembre en el escenario Rubén Vanzetti, con una programación artística y gastronómica pensada para toda la familia. La grilla incluye shows de Rombai, Flor Álvarez y Simón Aguirre, junto a talentos locales como La Pleyer, La Guachi, Fogón Set, Palito Sánchez y Lucho Aguilar.

Por otro lado, en Villa Rumipal, la tradicional Primavera en el Lago se celebrará los días 19 y 20 de septiembre. Aún quedan entradas disponibles para el viernes 19: VIP (Tanda 3) $40.000 y General (Tanda 3) $30.000. La fiesta combina música, ambiente al aire libre y propuestas recreativas para todos los visitantes.

Ahora bien, para quienes buscan algo más local, el jueves 18 de septiembre desde las 17 hs se realizará una edición especial de “Córdoba Cerca tuyo” en el Parque de Las Tejas. Con la conducción de Matías Barzola, el evento contará con DJs, bandas en vivo como 4 al Hilo y Jolgorio, y un cierre espectacular con Q’Lokura. Además habrá juegos, actividades recreativas, sorpresas y stands de información, en una propuesta gratuita para toda la familia.

Por último, el Festival Adeeentro vuelve a Jesús María los días 20 y 21 de septiembre en Patio Doña Pipa. La entrada es libre y gratuita y promete un finde a puro entretenimiento con música en vivo, humor y gastronomía típica jesusmariense. Entre los artistas confirmados se destacan Los Herrera, Paquito Ocaño, Cristian Herrera, y muchos más.

Reservá alojamiento cuanto antes y armá grupo para compartir gastos. La clave para que el plan no se vaya de presupuesto es dividir nafta y, si podés, llevar algo de comida para el picnic. Así disfrutás de la primavera a full sin vaciar la billetera.

¿Ya sabés adónde vas a ir esta primavera?