Insólito: estafó, le dieron prisión domiciliaria y ahora la detuvieron por vender cocaína desde su casa

Una mujer de 21 años, que había sido condenada por estafa y cumplía prisión domiciliaria, fue detenida en su casa de la ciudad cordobesa de Bell Ville, acusada de comercializar cocaína, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Operativo

Durante el operativo de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA) se secuestraron 314 dosis de cocaína, 449.000 pesos, una motocicleta y elementos de interés para la causa.

El procedimiento, realizado por el Equipo de Acciones Tácticas de la FPA, se concretó “tras un mes de recaudar intensas pruebas incriminatorias”.

Detenida

“La narcomenudista, de 21 años, estaba condenada por estafa, contaba con prisión domiciliaria, y actualmente se dedicaba a comercializar cocaína en su domicilio”, aseguraron desde el MPF.

“Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, dispuso el traslado de la mujer y las evidencias secuestradas a sede judicial”, precisaron las fuentes.