Caso Roberto Clavero: definen si abren investigación a quienes “cajonearon” la causa durante 17 años

La hijastra y víctima de Hugo Roberto Clavero, condenado a 28 años de prisión por abuso sexual agravado, espera que la Justicia defina qué pasará con la denuncia que presentó contra los exfiscales de Villa Dolores que mantuvieron “cajoneada” la denuncia durante 17 años.

María Antonella Ricci, con el patrocinio del abogado Germán Romero Marcón, denunció a seis exfiscales hace tres años.

Pidió que se investigue a todos los que pasaron por la Fiscalía de Instrucción, donde su madre, en 2005, denunció a Clavero por abusar de su hija desde que tenía tres años de edad. En ese momento, era una adolescente de 14 años.

Hasta 2019 la causa estuvo paralizada. Por una presentación que realizó una persona en el Juzgado de Violencia Familiar, se reactivó. Pero, según señaló Antonella, solo fue para investigarla a ella. El por entonces fiscal, Raúl Castro, convocó a la madre -que cambió la declaración inicial- y a sus hermanos. Fue un aparente reinicio de la pesquisa, pero tampoco tuvo avances sustanciales.

Finalmente, a instancias de la propia víctima que se apersonó en los tribunales de Villa Dolores en 2022, la fiscal subrogante María Eugenia Ferreyra desempolvó el expediente de un armario, imputó a Clavero y ordenó su detención. Fue ese año cuando la joven pidió que la Justicia investigue a los funcionarios que no hicieron nada para protegerla de su abusador.

Culminada la instrucción, Clavero y su pareja Analía Montenegro -madre de Antonella- fueron condenados en mayo del año pasado, a 28 años y 16 años, respectivamente. Él, por abuso sexual reiterado y agravado y ella, por encubrimiento.

El razonamiento de la víctima tiene una lógica intrínseca. Si los fiscales que intervinieron a lo largo de los 17 años hubiesen investigado a quien resultó condenado, habrían hecho cesar de inmediato los abusos que siguió padeciendo por la inacción de la Justicia.

La lista de quienes estuvieron al frente la Fiscalía de Instrucción del 1° Turno y fueron denunciados es la siguiente:

Ricardo Ramón Romero Uez ( 1998 al 2006)

Noemí Catalina Bobbio de Bereta (2006 al 2010)

Sergio Gabriel Cuello (2010 al 2012)

Raúl Alejandro Castro (2012 al 2019)

Lucrecia Beatriz Zambrana (2019 a la actualidad)

Emilio Francisco Andruet (exfiscal de Instrucción del 2° Turno)

La denuncia destaca los vínculos que mantenía Clavero por aquellos años. Lo señala como “amigo íntimo” del exfuncionario y legislador Oscar González, quien lo designó en 2010 director general de Acción Social del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Por esa razón, una denuncia en contra de una personalidad política con fuertes lazos no pudo haber pasado desapercibida. La víctima sigue preguntándose si la causa estuvo dormida durante casi dos décadas, justamente por eso.

Qué pasó con la denuncia a los magistrados

Dos fiscales se excusaron de intervenir hasta que el expediente recayó en la Fiscalía a cargo de Analía Gallarato.

A fines del año pasado, ella emitió una resolución señalando que los hechos señalados en la denuncia no constituían delito.

Romero Marcón solicitó la nulidad de esa decisión, señalando que también ella debió inhibirse de intervenir porque uno de los magistrados denunciados es Sergio Cuello, actual fiscal de Cámara, que es su superior y con quien trato asiduo.

Finalmente, recayó en el Juzgado de Control de Carlos Paz. El juez Daniel Strasorier disintió con Gallarato y consideró que sí había elementos para abrir una investigación jurisdiccional para quienes continúan en la magistratura. Otros ya están jubilados.

Ante las dos posiciones opuestas, el expediente recayó en la Fiscalía de la Cámara de Acusación, a cargo de Jorge Leiva.

Perfil CÓRDOBA consultó el estado del expediente y la respuesta fue: “se encuentra en trámite”.

Por qué también Andruet

Actualmente, Emilio Andruet es vocal de Cámara en Río Cuarto.

Previamente, estuvo a cargo de la Fiscalía de 2° Turno de Villa Dolores. Según sostiene Antonella, en esa función él tomó conocimiento de los abusos por testimonios directos de personas que se acercaron para exponerle su situación. En vez de impulsar la investigación, desalentó a quienes se preocuparon por Antonella.

En síntesis, la mujer señala: “me dejaron librada a las manos de un abusador, que tenía poder, y mientras ello ocurría, casualmente tres de los ahora denunciados, ascendieron de fiscales a miembros de Cámara: Raúl Castro es vocal de Cámara de Villa Dolores, Sergio Cuello, fiscal de Cámara de Villa Dolores y Emilio Francisco Andruet, juez de Cámara de Río Cuarto.