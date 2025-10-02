La Unión Europea impulsa un plan de 'Muro Antidrones' ante las amenazas rusas: de qué se trata y cuáles son sus objetivos

La Unión Europea (UE) impulsa el plan “Muro Antidrones” ante los misteriosos sobrevuelos de drones rusos sobre los países de la cuenca del Mar Báltico. El programa va de la mano con las palabras pronunciadas este miércoles por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte: “Debemos mantener seguros nuestros cielo”.

Por primera vez, un jefe de la Alianza Atlántica (OTAN) participó en una cumbre de la UE, señal de que garantizar la seguridad militar representa una preocupación en el Viejo Continente. Así, los líderes europeos, desde la capital danesa, Copenhague, se encuentran examinando varios proyectos para intentar protegerse y evitar la experiencia vivida en Ucrania.

De esta forma, uno de los proyectos a discutir con los 27 miembros del bloque es el de edificar un “muro antidrones” a lo largo de su frontera oriental de 3.400 kilómetros de longitud, desde el sur de Polonia hasta el norte de Estonia. La Comisión Europea (CE) describió al programa como “una zona multicapa y profunda de sistemas tecnológicamente avanzados, dotados de capacidades antidrones interoperables".

Qué es el plan “muro antidrones”

La propuesta europea busca combinar radares, drones de observación, misiles de corto alcance y sistemas láser, todos conectados a un centro de mando común. El proyecto también estima drones y armas capaces de realizar tanto ataques como sistemas de defensas terrestres.

La hoja de ruta presentada por la CE precisa que “teniendo en cuenta el reciente aumento de las violaciones del espacio aéreo de Estados miembros”, el proyecto del muro europeo antidrones “requiere una urgencia particular”. Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sostiene que la UE necesita “proyectos emblemáticos de defensa”, por lo que “en el flanco oriental hay que actuar ahora”.

Los drones y los objetos tecnológicos se convirtieron en una herramienta especial en la guerra moderna, tal como lo demuestra la evolución del conflicto ucraniano. Y, precisamente, los europeos cuentan con Kiev para compartir su experiencia en la materia.

La UE corre con suerte, ya que Ucrania desarrolló recientemente varias tecnologías eficaces contra los drones rusos: sensores sonoros que permiten detectar su trayectoria, pequeños drones antidrones para destruirlos en vuelo. Además, desde Kiev, confirmaron que están dispuestos a autorizar ventas de exportación a sus aliados.

Sin embargo, expertos consideran que el muro anti drones no hará todo, ya que “un muro por alto que sea, no sirve de nada contra drones que despegan desde barcos en el Mar Báltico”. Deberá ser complementado con misiles de largo alcance, aviones y satélites, elementos que figuran en el proyecto en el marco de un posible “escudo espacial y aéreo”.

El objetivo del proyecto

El objetivo será vigilar estrechamente la frontera para detectar cualquier dron en aproximación, ser capaz de seguirlo y destruirlo si es necesario. Más globalmente, la hoja de ruta presentada por la Comisión busca reforzar la defensa europea para hacer frente a una posible agresión rusa antes de 2030.

El plan busca también advertir sobre los peligros de estos artefactos para Europa y el próximo paso a ejecutar por el Kremlin. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, cuenta con capacidad para conocer el siguiente destino de los drones rusos, y advirtió en la red social X que Italia “puede ser el próximo objetivo”.

“Tenemos información de inteligencia que demuestra cómo los rusos están usando sus petroleros para lanzar y controlar los drones que vuelan sobre los países europeos”, dijo. “Esta es otra razón por la cual el mar Báltico y otros mares deberían estar prohibidos a los buques cisterna rusos, al menos para la flota fantasma”, precisó.

El proyecto final será presentado antes de noviembre y detallado en la primavera boreal. Se trata, sin embargo, de una operación complicada que no hace la unanimidad de los Estados miembros.

