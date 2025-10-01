El Papa León XIV apoyó el acuerdo de paz para Gaza planteado por Donald Trump

El Papa León XIV se pronunció este miércoles 1 de octubre a favor del plan de paz para Medio Oriente que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa pretende solucionar el conflicto armado entre el grupo islamista palestino Hamas e Israel en Gaza, el cual ha escalado en su nivel de violencia.

"Contiene elementos muy interesantes y parece una propuesta realista", manifestó el Sumo Pontífice, quien también expresó su deseo de que Hamas acepte el acuerdo propuesto en el plazo establecido.

EE.UU. e Israel pactan un plan para Gaza y Trump se ofrece a orientar la transición

Este lunes, en la Casa Blanca, el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentaron un acuerdo de paz en Gaza que prevé, entre otras cosas, un alto el fuego, la liberación de los rehenes, la retirada del Ejército de Israel del territorio y el desmantelamiento de Hamas, grupo al que le dieron tres días para aceptar.

El Papa, por otra parte, habló de la Flotilla que espera acercarse a Gaza en las próximas horas con el objetivo de ayudar a la población. "Se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria. Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas", señaló.

La advertencia del Santo Padre se realizó luego de que trascendiera que la Flotilla de más de cuarenta naves, con alrededor de 600 activistas a bordo, habría ingresado a la "zona de riesgo", en referencia a las 100-120 millas náuticas de las aguas territoriales de Gaza.

Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

En este contexto, se cree que durante las próximas 24 horas la Flotilla Global Sumud podría ser detenida en alta mar por aviones y buques del Ejército israelí para evitar su llegada al territorio. Posteriormente, los viajeros serían arrestados, trasladados a Israel y luego procesados.

"Esperemos que funcione y no haya guerra. Hay que trabajar siempre por la paz", manifestó el religioso sobre la Flotilla que partió a principios de septiembre desde España y se unió a otras embarcaciones provenientes de Túnez, Italia y Grecia.

León XIV también se mostró preocupado por la decisión de Estados Unidos de modificar el nombre de una de sus instituciones y pasar de "Departamento de Guerra" a "Departamento de Defensa". "Es una forma de hablar preocupante porque muestra cómo cada vez hay más tensiones. Esperemos que sea solo una forma de hablar", señaló.

AS/ff