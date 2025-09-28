El papa León XIV lanzó este domingo un enérgico mensaje desde la Plaza de San Pedro, donde más de 40 mil fieles participaron del Jubileo Mundial de los Catequistas. En su homilía, el pontífice lamentó “la miseria de pueblos enteros azotados por la guerra y la explotación” que conviven “a las puertas de la opulencia”, y advirtió que “el beneficio pisotea la caridad” cuando la abundancia olvida la justicia.

El Santo Padre retomó la parábola de Lázaro para advertir que las desigualdades y la indiferencia se mantienen inalterables a lo largo de los siglos. “Cuántos lázaros mueren frente a la avaricia que olvida la justicia, frente a la riqueza ciega al dolor de los necesitados”, expresó, subrayando que la riqueza material “no hace bueno” al hombre cuando lo aleja del prójimo.

Durante su homilía, León XIV sostuvo que “los muchos Lázaros de hoy” —pobres, migrantes y víctimas de la exclusión— representan una catequesis viva y más eficaz que cualquier discurso. Los consideró un recordatorio urgente de la palabra de Jesús en un mundo atravesado por conflictos armados, explotación y desigualdad social.

El Papa también señaló que “el hombre que vive en la abundancia no tiene nombre porque se pierde a sí mismo, disperso en los pensamientos de su corazón, lleno de cosas y vacío de amor”. Con estas palabras, denunció la tentación de la indiferencia como uno de los grandes males contemporáneos.

León XIV vinculó su mensaje con el de su predecesor, el papa Francisco, recordando que el mismo pasaje evangélico había sido proclamado durante el Jubileo de los Catequistas en 2015, convocado por el pontífice argentino en el Año Santo de la Misericordia. Consideró esa coincidencia como un signo de “providencial continuidad” en la misión de la Iglesia.

El pontífice instó a los catequistas reunidos en Roma a continuar con su labor de formación en la fe, definiendo al Catecismo como “instrumento de viaje que protege del individualismo y las discordias, y confirma la fe de toda la Iglesia Católica”.

En el marco de la celebración, fueron instituidos 39 nuevos catequistas laicos de distintos países, quienes recibieron una cruz de manos del Papa como símbolo de su compromiso. León XIV remarcó que educar en la fe “no es un adiestramiento, sino poner en el corazón la palabra de vida para que produzca frutos de vida buena”.

El Jubileo de los Catequistas concluyó con un llamado del pontífice a la conversión, el perdón y el compromiso con la justicia, la caridad y la paz: “Este debe ser un tiempo de esperanza activa, en el que la Iglesia y el mundo entero se abran al clamor de los más vulnerables”.