Ayer concluyó el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, bajo la presidencia de Kassym-JomartTokayev, primer mandatario de la República de Kazajistán.

El eventó congregó a más de 100 delegaciones de aproximadamente 60 países. Entre los participantes se vieron líderes espirituales del islam, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, el taoísmo, el zoroastrismo y el sintoísmo. También asistieron representantes de organizaciones internacionales, académicos y figuras públicas.

El tema central de la convención fue “Diálogo entre religiones: sinergia para el futuro” donde se abordó una amplia gama de cuestiones globales urgentes, desde la catástrofe humana en Gaza hasta los desafíos comunes como el cambio climático y el uso ético de la inteligencia artificial.

El discuros principal correspondió al anfitrión, el presidente Kasim-Yomart Tokáyev. Cuando tomó la plabra llamó a los participantes a trabajar codo a codo para impedir que la humanidad se cayera en el caos.

Señaló que Kazajistán deposita grandes esperanzas en los líderes religiosos “que cargan con la especial responsabilidad de desarrollar el intercambio entre civilizaciones y el fortalecimiento de la confianza entre las personas y la sociedad”.

Kasim-Yomart Tokáyev no ocultó su preocupación por la escalada de violencia y la elevada probabilidad de que las tensiones geopolíticas deriven en un conflicto nuclear. Subrayó la importancia de una diplomacia constructiva y un diálogo que eleve la confianza a nivel internacional.

“Los cambios conceptuales que tienen lugar ante nuestros ojos desorientan, sobre todo a los jóvenes. Además, observamos una alarmante tendencia de enfrentamiento de las ideologías de derecha conservadoras y liberales, lo cual conduce a la desestabilización política en varios países”, señaló.

El mandatario propuso aprovechar el potencial de la diplomacia de las instituciones religiosas para hacer un llamado a cesar la violencia. “Con iniciativas neutrales y no politizadas, las soluciones pacíficas se convertirían en el núcleo moral de este movimiento”, advirtió.

El Pontífice católico, el Papa León XIV, agradeció al presidente Kassym-Jomart Tokayev la convocatoria y subrayó el papel decisivo del diálogo interreligioso en un tiempo marcado por los conflictos y la violencia.

En su mensaje a los participantes del congreso, el Sumo Pontífice del Vaticano enfatizó que cuando los líderes de diferentes confesiones “se unen en defensa de los más vulnerables, de nuestra casa común y de la dignidad de todas las personas, dan testimonio de la verdad de que la fe une más que divide”.

Así, continuó León XIV, citando el tema del Congreso, "Diálogo de Religiones: Sinergia para el Futuro", la sinergia "se convierte en un poderoso signo de esperanza para toda la humanidad, revelando que la religión, en su esencia, no es fuente de conflicto, sino de sanación y reconciliación".

Entre los asistentes al encuentro celebrado los días 17 y 18 de septiembre, hubo invitados especiales como el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia, el Patriarca Teófilo III de la Ciudad Santa de Jerusalén y toda Palestina, el Secretario General de la Liga del Mundo Islámico (Mohammad Alissa), los dos Grandes Rabinos de Israel tanto el Gran Rabino Sefardí (David Yosef) como el Gran Rabino Ashkenazí (Kalman Meir Ver).

Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, envió un video grabado al congreso y agradeció a Kazajistán por promover el diálogo entre religiones y culturas.

“Las Naciones Unidas se fundaron con la convicción de que el diálogo conduce a la paz. Hoy en día, esa verdad es más importante que nunca. Especialmente ahora que aumentan los conflictos, las desigualdades, la crisis climática y las divisiones geopolíticas. Necesitamos tender puentes en nuestro mundo fracturado”, afirmó Guterres en su mensaje.

Argentina presente entre los líderes religiosos

El congreso contó también con la participación del Imam Marwan Gill, Presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, quien fue invitado como orador en una sesión especial sobre la protección de los lugares religiosos bajo el auspicio de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.

La sesión abordó los retos mundiales relacionados con las amenazas a los lugares de culto, santuarios y lugares religiosos. El Imam Gill resumió la importancia de este evento:

“El encuentro y el diálogo entre los representantes religiosos es el primer paso en este camino largo hacia la construcción de un mundo más humano y pacífico. La paz, que todos anhelamos y es la esencia de todas las religiones, requiere un esfuerzo conjunto. Ahora en el siguiente paso será vital convertir el diálogo y las palabras en hechos y acciones concretas.”



