¿Qué es la Guerra Híbrida? Las amenazas invisibles rusas a la OTAN

En medio de tensiones crecientes entre Rusia y la OTAN, el concepto de "guerra híbrida" emergió como una herramienta estratégica clave para el Kremlin, permitiendo erosionar la cohesión aliada sin cruzar el umbral de un conflicto armado directo. Esta forma de confrontación, que fusiona operaciones militares convencionales con tácticas no convencionales como ciberataques, sabotajes, propaganda y manipulación de actores no estatales, representa un desafío paradigmático para la seguridad euroatlántica.

Alerta por la flotilla Sumud Global: se acerca a Gaza y podría ser interceptada por Israel

Según un análisis publicado en la Revue de l'OTAN en abril de 2024, la guerra híbrida rusa busca "borrar las líneas entre guerra y paz" mediante acciones que generan "duda en las mentes de las poblaciones objetivo" y socavan la confianza en las instituciones democráticas. El reciente uso del término por parte de Dinamarca, el 1 de octubre de 2025, para describir intrusiones de drones sobre su territorio, ilustra cómo esta amenaza se materializó en el corazón de Europa, uniendo a varios países en una denuncia colectiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué es la Guerra Híbrida? Una evolución de la doctrina rusa

El término "guerra híbrida" no es nuevo, pero su aplicación contemporánea se asocia estrechamente con la doctrina militar rusa, articulada por el general Valeri Guerásimov en 2013. En un artículo seminal, Guerásimov describió una "guerra no lineal" que integra fuerzas regulares e irregulares con "ataques psicológicos, económicos, políticos y cibernéticos".

Para Moscú, esta aproximación permite lograr objetivos geopolíticos sin el costo de una guerra total, explotando la "negación plausible" para evadir represalias directas. La OTAN, en su tema dedicado a contrarrestar amenazas híbridas, define estas tácticas como un "mezcla de métodos convencionales e inconvencionales" usados por actores estatales y no estatales para desestabilizar sociedades, con Rusia y China como principales proponentes.

En el contexto de las tensiones con la OTAN, la guerra híbrida rusa se intensificó tras la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Según un informe del Atlantic Council de septiembre de 2025, Moscú emplea estas estrategias para "debilitar la resolución occidental en apoyo a Ucrania y socavar la unidad en Occidente".

Los ejemplos incluyen el uso de "hombres verdes" sin insignias en Crimea, interferencia electoral en EE.UU. en 2016 y sabotajes a infraestructuras críticas en Europa. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de octubre de 2024 advierte que, independientemente del resultado en Ucrania, Rusia continuará "desestabilizando Occidente" mediante financiamiento de medios afines y subversión de partidos políticos.

La escalada reciente, documentada en un informe de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) de diciembre de 2024, mapea casi 150 operaciones híbridas en territorio OTAN desde 2022, incluyendo ciberataques a estaciones de tren y complots de asesinato.

Estas acciones, "por debajo del umbral de la guerra", buscan crear "caos calculado" y disuadir el apoyo a Kiev, como explicó un artículo de CNN de junio de 2024.

La OTAN bajo amenaza rusa

Las tensiones entre Rusia y la OTAN se agudizaron desde la invasión ucraniana, con Moscú percibiendo la expansión aliada como una amenaza existencial. En un artículo de *NATO Review* de abril de 2024, se detalla cómo Rusia fusiona "actores no estatales, asesinatos políticos, espionaje, ciberataques e interferencia electoral" para generar "negación plausible". El objetivo es "socavar la seguridad de las potencias occidentales" sin invocar el Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos.

Ejemplos emblemáticos incluyen el presunto ofrecimiento de recompensas rusas a talibanes por atacar fuerzas de la OTAN en Afganistán, y sabotajes a cables submarinos en el Báltico en noviembre de 2024, atribuidos a un buque chino con capitán ruso. Según el jefe de inteligencia alemán Bruno Kahl, en noviembre de 2024, el "uso extensivo de guerra híbrida por Rusia aumenta el riesgo de invocar el Artículo 5".

Un informe del Wilson Center destaca que Rusia practicó esta "estrategia político-militar" a lo largo de su historia, elevando el nivel de amenaza cibernética en Dinamarca en 2025.

El secretario de Defensa de EEUU prohibió las "barbas y barrigas abultadas"

En el flanco oriental, los Estados bálticos y Polonia fueron blancos prioritarios. Un artículo de New Eastern Europe de junio de 2025 describe ataques coordinados contra infraestructuras críticas, como el incendio en un centro comercial de Varsovia en 2024, atribuido a inteligencia rusa. La OTAN, en su cumbre de 2024, reconoció el ciberespacio como dominio operativo y llamó a fortalecer la resiliencia contra estas amenazas.

El 1 de octubre de 2025, Dinamarca se sumó a la denuncia colectiva al calificar las intrusiones de drones sobre sus aeropuertos y bases militares como un "ataque híbrido" ruso. La primera ministra Mette Frederiksen, en un discurso durante la cumbre de la UE en Copenhague, declaró: "Solo hay un país dispuesto a amenazarnos, y ese es Rusia, por lo que necesitamos una respuesta muy contundente".

"Cuando observo la situación actual en Europa, creo que estamos atravesando el momento más difícil y peligroso desde el final de la Segunda Guerra Mundial", afirmó la primera ministra danesa.

Estos incidentes, que cerraron el aeropuerto de Copenhague por cuatro horas el 23 de septiembre, siguen a violaciones similares en Polonia (19 drones derribados el 10 de septiembre) y Estonia (jets rusos el 19 de septiembre).

Dinamarca, que donó F-16 a Ucrania y planea producir drones, se ve como blanco por su rol en la disuasión. Frederiksen no descartó la implicación rusa, citando la proximidad de un buque de guerra ruso sin transpondedor y el "alta riesgo de sabotaje ruso en Dinamarca". En una entrevista con CNN del 27 de septiembre de 2025, enfatizó que estos ataques buscan "llevar la guerra en Ucrania a las fronteras de la OTAN sin disparar un tiro".

Otros países usaron el término "guerra híbrida" recientemente. Polonia invocó el Artículo 4 de la OTAN tras drones rusos en septiembre de 2025. Los bálticos, en un informe de Al Jazeera de noviembre de 2024, advierten que su flanco será el próximo si Rusia prevalece en Ucrania. Alemania, en un artículo de Der Spiegel de septiembre de 2024, clasifica a Rusia como "presa fácil" para la desinformación, con el Kremlin viendo a Berlín como objetivo principal. Francia y el Reino Unido reportaron sabotajes similares, como incendios en almacenes de ayuda a Ucrania.

El secretario de Defensa de EEUU prohibió las "barbas y barrigas abultadas"

En un informe del Atlantic Council de noviembre de 2024, el secretario general de la OTAN Mark Rutte denunció una "campaña intensificante de ataques híbridos" rusa, incluyendo interferencia democrática y sabotaje industrial. Estos países, unidos por la percepción de una "nueva realidad" de ataques "más violentos y frecuentes", exigen coordinación para contrarrestar la "implosión interna" que busca Rusia.

La guerra híbrida plantea dilemas para la OTAN: responder firmemente podría escalar, pero la pasividad invita a más agresiones, dicen analistas internacionales. Un análisis de CSIS de mayo de 2025 recomendó integrar la "guerra en las sombras" en estrategias de defensa, priorizando resiliencia y disuasión convencional. La alianza estableció centros de defensa cibernética integrados y plataformas con Ucrania para compartir inteligencia.

Expertos como Keir Giles de Chatham House advierten que invocar el Artículo 5 por híbridos es improbable, ya que "ese es el punto de llamarlo híbrido en lugar de guerra real". Sin embargo, la escalada obliga a repensar la asimetría. Un artículo de Forbes de septiembre de 2025 nota que Rusia, escasa de tropas, duplica su apuesta híbrida con drones y ciberataques para "preparar el campo de batalla". La UE, según Le Grand Continent de enero de 2025, mapeó 60 operaciones híbridas rusas desde 2022, urgiendo "aprender de Ucrania" para evitar una "Europa lista al 0%".

La respuesta colectiva, desde inteligencia compartida hasta inversiones en resiliencia, será clave para disuadir a Moscú y preservar el orden basado en reglas, dicen los expertos. En palabras de Frederiksen: "No estamos en guerra, pero tampoco en paz completa".

DS

LT