La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza, advirtió en la madrugada de este miércoles que ingresó a una “zona de alto riesgo”, donde Israel ya ha interceptado a otras embarcaciones en el pasado.

“Estamos en alerta máxima. Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta”, informó la tripulación de la Flotilla a través de su canal de Telegram.

El mensaje fue enviado cuando se encontraban aproximadamente a 200 kilómetros de la Franja de Gaza. La zona de “alto riesgo” comienza a partir de los 240 kilómetros de la costa del enclave palestino, un punto que pertenece a aguas internacionales.

El grupo activista toma como referencia las 150 millas náuticas (200 km) porque el Madleen, uno de sus barcos de la anterior flotilla, fue interceptado en junio cuando le faltaban 110 millas náuticas para llegar, y algo similar ocurrió con el Handala en agosto, cuando fue detenido a 50 millas náuticas.

Desde las embarcaciones humanitarias también alertaron sobre un incremento de la actividad de drones que sobrevuelan a los más de 40 navíos. Además, denunciaron que barcos no identificados rodearon a la Flotilla, lo que obligó a los activistas a aplicar protocolos de seguridad ante una posible intercepción.

La Flotilla Global Sumud zarpó en septiembre con 600 activistas de todo el mundo a bordo, con el objetivo de romper el bloqueo en Gaza. Entre los navegantes se encuentran dos diputados argentinos.

La Global Sumud Flotilla es liderada por ONGs y tiene el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la radio pública israelí Kan, el ejército de Israel se prepara para interceptar a la Flotilla y trasladar a sus integrantes hacia el puerto de Asdod, donde serían interrogados y deportados.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, presentó al gobierno un plan para detener a la Flotilla que prevé la detención prolongada de todos los navegantes en las cárceles de máxima seguridad de Ketziot y Damon, utilizadas para prisioneros acusados de terrorismo. “No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidad”, declaró Ben-Gvir, según citó el Jerusalem Post.

Por su parte, España, que envió el buque de acción marítima "Furor" como apoyo, señaló que se encuentra en una zona cercana para realizar posibles rescates y advirtió que ingresará en la “zona de exclusión” establecida por el ejército israelí.

Sin embargo, desde la Flotilla apuntaron contra la Armada Española al cuestionar la demora en la llegada del "Furor": “Podría llegar tarde, cuando Israel haya vuelto a cometer otro acto de piratería en aguas internacionales ante la pasividad de los gobiernos, que no han ofrecido una protección ‘a priori’, ni con garantías ni a tiempo”.

Desde Italia, el Gobierno informó que la fragata Alpino, enviada para asistir a la embarcación humanitaria, se comunicará por última vez con los navegantes en la noche del 1 de octubre, cuando el buque se encuentre a 150 millas náuticas de la costa de Gaza, para ofrecer la “oportunidad” de embarcar a los activistas que quieran regresar. “El barco italiano coacciona y nos abandona”, respondieron desde la Flotilla.

En medio de un momento de máxima tensión, los dos argentinos que viajan junto a cientos de activistas de distintos países enviaron un mensaje desde la Flotilla Global Sumud, que se encuentra a 200 kilómetros de su destino.

Se trata de la legisladora porteña Celeste Fierro y el diputado cordobés Ezequiel Peressini, ambos dirigentes de izquierda.

“En la madrugada de hoy, las fuerzas israelíes llevan adelante diferentes maniobras agresivas para intentar amedrentar, para intentar frenar nuevamente esta misión humanitaria. Rodearon a dos de nuestras embarcaciones, el Alma y el Sirius. Se cortaron las comunicaciones”, declaró Fierro en un video compartido en sus redes sociales.

Según indicó la legisladora, la misión es una “acción humanitaria internacionalista para abrir el bloqueo genocida que mantiene Israel y está condenando al pueblo palestino”, y continúa rumbo a Gaza.

“En este momento hemos superado ya las 118 millas náuticas, cada vez nos quedan menos. A partir de las 150 ingresamos a zona anaranjada. A partir de la 120 ya hemos logrado superar el bloqueo de las fuerzas israelí. Estamos en zona roja. Es posible que nos intercepten y por eso llamamos a continuar con los ojos en la Flotilla”, concluyó la legisladora de izquierda.

