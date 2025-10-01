El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó durante las últimas horas 10 nuevas directivas con el objetivo de fortalecer el personal de las fuerzas de seguridad y, entre ellas, pidió eliminar barbas y barrigas abultadas de las tropas.

"El tema de hoy gira en torno a nuestra propia naturaleza, porque ningún plan, ningún programa, ninguna reforma (ni) ninguna formación tendrá éxito a menos que contemos con el personal y la cultura adecuados en el Departamento de Guerra", expresó delante de generales y almirantes convocados al encuentro en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia.

Frente a cientos de altos mandos militares estadounidenses, quienes asistieron a la convocatoria desde diferentes partes del mundo, Hegseth sostuvo que el Ejército estadounidense se centró en cuestiones equivocadas debido a políticos desacertados y se ha comprometido a erradicar las distracciones que, según él, aparecieron durante los últimos años.

Entre las nuevas directivas mencionadas, el funcionario de Estados Unidos mencionó el fortalecimiento de los estándares y pruebas de aptitud física, en referencia a las "barrigas abultadas", y el endurecimiento de los requisitos de apariencia, lo que implicaría la prohibición del uso de barba.

Sobre aquellos militares excedidos de peso, añadió: "Es agotador observar las formaciones de combate, o en realidad cualquier formación, y ver tropas gordas. Asimismo, es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono… da mala imagen".

El departamento también revisará las políticas en torno al "liderazgo tóxico" y el acoso, buscando empoderar a los líderes para que cumplan las normas sin temor a represalias, y se indicó que se está "combatiendo y poniendo fin a la cultura de 'andar con pies de plomo' y de mando de cero defectos".

"No más quejas frívolas. No más quejas anónimas. No más denunciantes reincidentes. No más manchar reputaciones. No más esperas interminables. No más limbo legal. No más carreras desviadas. No más andar con pies de plomo", sostuvo, explicando que revisará los canales disponibles para presentar quejas anónimas por toxicidad o trato desigual.

Hegseth también cuestionó los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), al mismo tiempo que resaltó los ascensos basados ​​en el mérito, indicando que los militares dedicados al combate deben realizar su prueba de aptitud física en base a un "estándar masculino de género neutro", obteniendo una puntuación del 70% o más.

"Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, es lo que es. Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos trabajos de combate, que así sea", señaló el funcionario estadounidense, quien luego criticó directamente a los soldados "gordos".

Tras las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos habló el presidente Donald Trump, quien estuvo presente en la convocatoria y en sus declaraciones apuntó contra los "demócratas de izquierda radical", reprochando que el país está sufriendo una "invasión interna".

"No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos. Deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas, la Guardia Nacional. Muy pronto iremos a Chicago", detalló.

